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19:11 (мск), источник: Sport24

В Голландии русский тренер собирает ЦСКА 2.0. Теперь Слуцкий подписал экс-армейца Хонду

Тренер как раз говорил, что ему не хватает креативного полузащитника.

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Источник: РИА "Новости"

Осень экс-армеец Кейсуке Хонда перепутал твиттер с сайтом HeadHunter. Когда контракт японца с «Мельбурном» истек, он первым делом попросился в «Манчестер Юнайтед». Бесплатно!

«Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, мне нужно играть в великом клубе с великими футболистами».

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Болельщики «МЮ» поддержали идею и в ответах на данный твит начали просить клуб согласиться на условия Хонды. Но официальных комментариев не последовало, и Хонда выдал еще одну жалобную просьбу: «Почему никто не делает мне предложений? Я все еще один из лучших футболистов Азии».

Мимо такой рекламы не мог пройти бывший коуч Кейсуке, заставший его в лучшей форме. Теперь японец будет тренироваться с «Витессом» Слуцкого. И, кто знает, может, подпишет полноценный контракт. Хотя и сейчас Хонде есть чем заняться.

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Игрок и тренер

Вообще, Хонда собирался закончить карьеру сразу после ЧМ-2018, но предложение «Мельбурна» изменило его планы. В 2020-м в Токио пройдет летняя Олимпиада. Сыграть на ней для Кейсуке дело принципа: на предыдущих Играх в японской столице выступал дед Хонды.

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Почти одновременно бывший армеец начал тренировать. 12 августа президент Федерации футбола Камбоджи объявил, что Кейсуке — новый коуч национальной сборной. Под руководством Хонды Камбоджа вышла в основной этап квалификации к ЧМ-2020, но пока набрала лишь одно очко в двух матчах: сыграла вничью с Гонконгом и проиграла Бахрейну. Но от команды, занимающей 169-е место в рейтинге ФИФА, больших побед как-то и не ждешь.

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Кейсуке в Камбодже действительно любят, а Кейсуке любит Камбоджу. Впервые побывав там со сборной Японии, он настолько вдохновился, что открыл в столице футбольную школу. В бытность игроком «Мельбурна» Хонда тренировал сборную удаленно, общаясь со штабом по видеосвязи, но раз в месяц ему приходилось летать из Австралии и обратно. А это — 7 тысяч км в одну сторону. Однажды Кейсуке чуть не опоздал на игру — ноябрьский матч против Мьянмы проходил всего через сутки после битвы «Мельбурна» в чемпионате.

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Бизнесмен

Летом 2018-го Хонда объявил о запуске венчурного фонда Dreamers Fund — совместно с актером Уиллом Смитом, у которого тот же финансовый консультант, что и у японца. Кейсуке планирует изменить мир, а пока фонд инвестировал 46 млн долларов в корейскую киберспортивную организацию Gen.G.


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Кроме Dreamers Fund в команду вложился Стэнфордский Университет, фонды Силиконовой долины и акционер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Деннис Вонг.

Что еще?

Ах да! У Хонды есть своя команда: в 2015-м он инвестировал больше двух миллионов евро в австрийский «Хорн». Управляет клубом брат Кейсуке Йоджи, а тренирует — экс-форвард сборной Германии и «Баварии» Карстен Янкер. В прошлом сезоне клуб занял 13-е место из 16 во второй австрийской лиге.

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Сравнительно недавно о Хонде вспомнил и президент ЦСКА Евгений Гинер, который вообще-то был обижен на японца после расставания с клубом. На переподписании контракта с Hyundai он пошутил, что теперь придется вернуть Кейсуке в Москву. «Было бы прикольно», — сказал Гинер.

Но вернул Хонду не ЦСКА, а главный тренер в его карьере. При Слуцком японец сыграл 127 матчей и забил 28 голов — таких результатов он больше не показывал нигде. Хотя свою европейскую карьеру начинал именно в суператакующей Эредивизи, проведя 2 года в «ВВВ-Венло». «Чувствую себя как 12 лет назад, когда я только начинал», — делится своими эмоциями Хонда.

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После недели тренировок «Витесс» решился — с Хондой подписали полноценный контракт до конца сезона. Если не забыли, в «Витессе» помимо Слуцкого уже работают братья Березуцкие и Олег Яровинский.

После поражения от «Эммена» Слуцкий говорил, что команде не хватает креативного полузащитника. Что ж, кажется, теперь он у «Витесса» есть.

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