В Голландии русский тренер собирает ЦСКА 2.0. Теперь Слуцкий подписал экс-армейца Хонду
Тренер как раз говорил, что ему не хватает креативного полузащитника.
Тренер как раз говорил, что ему не хватает креативного полузащитника.
Осень
«Сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, мне нужно играть в великом клубе с великими футболистами».
Болельщики «МЮ» поддержали идею и в ответах на данный твит начали просить клуб согласиться на условия Хонды. Но официальных комментариев не последовало, и Хонда выдал еще одну жалобную просьбу: «Почему никто не делает мне предложений? Я все еще один из лучших футболистов Азии».
Мимо такой рекламы не мог пройти бывший коуч Кейсуке, заставший его в лучшей форме. Теперь японец будет тренироваться с «Витессом» Слуцкого. И, кто знает, может, подпишет полноценный контракт. Хотя и сейчас Хонде есть чем заняться.
Вообще, Хонда собирался закончить карьеру сразу после ЧМ-2018, но предложение «Мельбурна» изменило его планы. В 2020-м в Токио пройдет летняя Олимпиада. Сыграть на ней для Кейсуке дело принципа: на предыдущих Играх в японской столице выступал дед Хонды.
Почти одновременно бывший армеец начал тренировать. 12 августа президент Федерации футбола Камбоджи объявил, что Кейсуке — новый коуч национальной сборной. Под руководством Хонды Камбоджа вышла в основной этап квалификации к ЧМ-2020, но пока набрала лишь одно очко в двух матчах: сыграла вничью с Гонконгом и проиграла Бахрейну. Но от команды, занимающей 169-е место в рейтинге ФИФА, больших побед
Кейсуке в Камбодже действительно любят, а Кейсуке любит Камбоджу. Впервые побывав там со сборной Японии, он настолько вдохновился, что открыл в столице футбольную школу. В бытность игроком «Мельбурна» Хонда тренировал сборную удаленно, общаясь со штабом по видеосвязи, но раз в месяц ему приходилось летать из Австралии и обратно. А это — 7 тысяч км в одну сторону. Однажды Кейсуке чуть не опоздал на игру — ноябрьский матч против Мьянмы проходил всего через сутки после битвы «Мельбурна» в чемпионате.
Летом 2018-го Хонда объявил о запуске венчурного фонда Dreamers Fund — совместно с актером Уиллом Смитом, у которого тот же финансовый консультант, что и у японца. Кейсуке планирует изменить мир, а пока фонд инвестировал 46 млн долларов в корейскую киберспортивную организацию Gen.G.
Кроме Dreamers Fund в команду вложился Стэнфордский Университет, фонды Силиконовой долины и акционер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Деннис Вонг.
Ах да! У Хонды есть своя команда: в 2015-м он инвестировал больше двух миллионов евро в австрийский «Хорн». Управляет клубом брат Кейсуке Йоджи, а тренирует —
Сравнительно недавно о Хонде вспомнил и президент ЦСКА Евгений Гинер, который
Но вернул Хонду не ЦСКА, а главный тренер в его карьере. При Слуцком японец сыграл 127 матчей и забил 28 голов — таких результатов он больше не показывал нигде. Хотя свою европейскую карьеру начинал именно в суператакующей Эредивизи, проведя 2 года в «ВВВ-Венло». «Чувствую себя как 12 лет назад, когда я только начинал», — делится своими эмоциями Хонда.
После недели тренировок «Витесс» решился — с Хондой подписали полноценный контракт до конца сезона. Если не забыли, в «Витессе» помимо Слуцкого уже работают братья Березуцкие и Олег Яровинский.
После поражения от «Эммена» Слуцкий говорил, что команде не хватает креативного полузащитника. Что ж, кажется, теперь он у «Витесса» есть.