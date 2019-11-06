«Шпилевского надо оставить». Алиев — о силе «Астаны», психологии «Кайрата», первой лиге и бюджете

— Али, что для вас было самым сложным в прошедшем сезоне?

— Реализовать тактические задумки, угадать с физической подготовкой, поскольку первая лига имеет свои традиции и специфику. Но благо, что рядом со мной были два помощника, которые подсказывали, как мне правильно оценить эти моменты.

По сезону у команды были зигзаги, всегда случаются спады и взлеты, главное, что средняя шкала не упала и мы всегда держались в лидерах.

— У «Кызыл-Жара» немало опытных игроков, которые не сильно младше вас, насколько тяжело или наоборот легко их было мотивировать?

— Подобных проблем не было, поскольку в команде играл мой младший брат Пиралы, а также выручали упомянутые помощники, которые входят в тренерский штаб.

— Сильно ли изменится состав команды после выхода в премьер-лигу?

— Сейчас не могу конкретно сказать, нам надо услышать руководство области, что планируется, какой бюджет будет. Конечно, душа и сердце хочет, чтобы 90 процентов футболистов остались, но если руководство даст хорошее финансирование, то будут требовать соответствующий результат.

— У вашего штаба есть понимание, как подготовить коллектив к премьер-лиге?

— В прошлом году нас бросили в пекло, после того, как ушел Спасов. Можно сказать, все пронесли через себя, поэтому сейчас есть понимание, как готовиться к сезону. Ни у кого не должно быть сомнений, готов наш тренерский штаб или нет. Сейчас все зависит от амбиций руководства области.



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— В прошлом году «Кызыл-Жар» вышел в КПЛ, но сразу же покинул высший дивизион. Как избежать подобного в будущем году?

— Смотрите, сейчас «Атырау» и «Тараз» в зоне вылета, они набрали 26 и 29 очков соответственно, а мы набрали 35 очков в прошлом сезоне и вылетели. И теперь сравните бюджеты «Кызыл-Жара» и «Атырау». Вы поймете, что проблема в тренерском штабе и селекции.

— В целом «Кызыл-Жар» готов к премьер-лиге?

— Скажу так, находясь на месте руководителя казахстанского футбола, ты не хочешь клуб, который не может улучшить инфраструктуру и не обладает соответствующим бюджетом. Поэтому необходима стабильная финансовая поддержка, нельзя оставаться на одном уровне, в премьер-лиге требуются другие условия.

— Если все останется на уровне бюджета 2018 года, когда «Кызыл-Жар» вылетел из КПЛ, что вы будете делать?

— С таким бюджетом выступать в КПЛ — это утопия! Мы ничего не сможем сделать.

— Вы останетесь в команде при таких условиях?

— Не могу сказать, сначала надо услышать руководство. Но факт в том, что с прошлогодним бюджетом мы вылетели из КПЛ, это все объясняет.

— Гонка за чемпионство в КПЛ, как вам развязка?

— Опыт «Астаны» снова оказал влияние. К сожалению, «Кайрат», который я поддерживаю, допустил осечку в Павлодаре. «Астана» справилась с этим давлением, а «Кайрат» — нет.

— Вопрос вам, как к человеку, который поддерживает’Кайрат. У вас есть претензии к судейству и повлияло ли оно на судьбу чемпионства?

— Не повлияло, чемпиона определяет игра. Почему защитник Логвиненко забивает решающий гол через себя, а форварды Эппель и Эсеола молчат? Это все психология, «Кайрату» нужны амбициозные и бесстрашные футболисты, для таких игроков без разницы, где он играют и как их судят.

— Тем не менее, такое поражение «Кайрата» в Павлодаре сложно объяснить логически.

— Это давление! Когда требуется результат.

— Шпилевский должен остаться или нет?

— Вайсса, Цхададзе оставляли после «серебра»? Да. Значит и Шпилевсокого надо оставить, он ниже не упал, тем более, в плане игры мне импонирует его стиль — агрессия, контратаки, внимание на стандарты. Да, что-то сломалось в психологическом плане, но почти до последнего тура они боролись за чемпионство.