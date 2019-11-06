«Шпилевского надо оставить». Алиев — о силе «Астаны», психологии «Кайрата», первой лиге и бюджете
Бывший игрок сборной Казахстана по футболу, а ныне главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев по итогам прошедшего сезона первой лиги вывел свою команду в
Бывший игрок сборной Казахстана по футболу, а ныне главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев по итогам прошедшего сезона первой лиги вывел свою команду в
— Али, что для вас было самым сложным в прошедшем сезоне?
— Реализовать тактические задумки, угадать с физической подготовкой, поскольку первая лига имеет свои традиции и специфику. Но благо, что рядом со мной были два помощника, которые подсказывали, как мне правильно оценить эти моменты.
По сезону у команды были зигзаги, всегда случаются спады и взлеты, главное, что средняя шкала не упала и мы всегда держались в лидерах.
— У «Кызыл-Жара» немало опытных игроков, которые не сильно младше вас, насколько тяжело или наоборот легко их было мотивировать?
— Подобных проблем не было, поскольку в команде играл мой младший брат Пиралы, а также выручали упомянутые помощники, которые входят в тренерский штаб.
— Сильно ли изменится состав команды после выхода в
— Сейчас не могу конкретно сказать, нам надо услышать руководство области, что планируется, какой бюджет будет. Конечно, душа и сердце хочет, чтобы 90 процентов футболистов остались, но если руководство даст хорошее финансирование, то будут требовать соответствующий результат.
— У вашего штаба есть понимание, как подготовить коллектив к
— В прошлом году нас бросили в пекло, после того, как ушел Спасов. Можно сказать, все пронесли через себя, поэтому сейчас есть понимание, как готовиться к сезону. Ни у кого не должно быть сомнений, готов наш тренерский штаб или нет. Сейчас все зависит от амбиций руководства области.
— В прошлом году «Кызыл-Жар» вышел в КПЛ, но сразу же покинул высший дивизион. Как избежать подобного в будущем году?
— Смотрите, сейчас «Атырау» и «Тараз» в зоне вылета, они набрали 26 и 29 очков соответственно, а мы набрали 35 очков в прошлом сезоне и вылетели. И теперь сравните бюджеты «Кызыл-Жара» и «Атырау». Вы поймете, что проблема в тренерском штабе и селекции.
— В целом «Кызыл-Жар» готов к
— Скажу так, находясь на месте руководителя казахстанского футбола, ты не хочешь клуб, который не может улучшить инфраструктуру и не обладает соответствующим бюджетом. Поэтому необходима стабильная финансовая поддержка, нельзя оставаться на одном уровне, в
— Если все останется на уровне бюджета 2018 года, когда «Кызыл-Жар» вылетел из КПЛ, что вы будете делать?
— С таким бюджетом выступать в КПЛ — это утопия! Мы ничего не сможем сделать.
— Вы останетесь в команде при таких условиях?
— Не могу сказать, сначала надо услышать руководство. Но факт в том, что с прошлогодним бюджетом мы вылетели из КПЛ, это все объясняет.
— Гонка за чемпионство в КПЛ, как вам развязка?
— Опыт «Астаны» снова оказал влияние. К сожалению, «Кайрат», который я поддерживаю, допустил осечку в Павлодаре. «Астана» справилась с этим давлением, а «Кайрат» — нет.
— Вопрос вам, как к человеку, который поддерживает’Кайрат. У вас есть претензии к судейству и повлияло ли оно на судьбу чемпионства?
— Не повлияло, чемпиона определяет игра. Почему защитник Логвиненко забивает решающий гол через себя, а форварды Эппель и Эсеола молчат? Это все психология, «Кайрату» нужны амбициозные и бесстрашные футболисты, для таких игроков без разницы, где он играют и как их судят.
— Тем не менее, такое поражение «Кайрата» в Павлодаре сложно объяснить логически.
— Это давление! Когда требуется результат.
— Шпилевский должен остаться или нет?
— Вайсса, Цхададзе оставляли после «серебра»? Да. Значит и Шпилевсокого надо оставить, он ниже не упал, тем более, в плане игры мне импонирует его стиль — агрессия, контратаки, внимание на стандарты. Да,
Напомним, что в 32-м туре КПЛ «Астана» обыграв «Тобол», обеспечила себе шестой титул чемпиона Казахстана. Первенство первой лиги выиграл «Кызыл-Жар», который опередил «Каспий» и «Акжайык».