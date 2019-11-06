Черчесов: Не получал предложения возглавить «Баварию»
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что мюнхенская «Бавария» не обращалась к нему с просьбой возглавить клуб.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что мюнхенская «Бавария» не обращалась к нему с просьбой возглавить клуб.
Пост главного тренера «Баварии» стал вакантен 3 ноября после того, как в отставку был отправлен хорватский специалист Нико Ковач. Ранее Bild сообщал, что главным кандидатом на пост главного тренера мюнхенского клуба является французский специалист Арсен Венгер.
«Нет, пока нет», — ответил Черчесов на вопрос, звонили ли ему из «Баварии» с предложением возглавить клуб, в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, а в июле прошлого года РФС подписал новый контракт с 56-летним специалистом на два года с возможностью продления еще на два.