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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черчесов: Не получал предложения возглавить «Баварию»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что мюнхенская «Бавария» не обращалась к нему с просьбой возглавить клуб.

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Источник: Спорт РИА Новости

Пост главного тренера «Баварии» стал вакантен 3 ноября после того, как в отставку был отправлен хорватский специалист Нико Ковач. Ранее Bild сообщал, что главным кандидатом на пост главного тренера мюнхенского клуба является французский специалист Арсен Венгер.

«Нет, пока нет», — ответил Черчесов на вопрос, звонили ли ему из «Баварии» с предложением возглавить клуб, в интервью польскому телеканалу Polsat Sport.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, а в июле прошлого года РФС подписал новый контракт с 56-летним специалистом на два года с возможностью продления еще на два.

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