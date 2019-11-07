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13:04 (мск), источник: Prosports.kz

«Много талантов потеряли из-за капризов родителей». Казахстанка о развитии женского футбола в стране

23-летняя девушка из Темиртау Айнур рассказала порталу Nur.kz, как полюбила футбол, выступала за сборную Казахстана и развитии женского футбола в стране, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Nur.kz

О том, как она полюбила футбол:

«Моя любовь к футболу берет начало с улицы. Именно там я полюбила этот вид спорта. Я приходила домой после школы, делала уроки и сразу выходила играть с мальчиками во дворе, и была единственной девочкой, а для них своим “пацаном”. И вот так каждый день. Маме еле как удавалось в полночь загонять меня домой. Каждый день мои друзья-пацаны отпрашивали меня у мамы. Мне с мальчиками было интереснее, даже подруг не было. Я по характеру была больше “пацаном”, чем девочкой».

Сейчас Айнур работает в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва и пытается развивать женский футбол в стране:


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«Я хочу вести своих девочек до вершин, не только в РК, но и далеко за пределы страны. На данный момент я тренирую девочек и формирую состав на U-15. В перспективах я вижу себя тренером национальной сборной».

О реакции мужчин на девушку-футболистку:

«Много раз слышала в свой адрес фразу: “это же неженский спорт”, “это совсем неженственно”, “это опасно”. Такие высказывания никак не влияют на меня, разве что вызывают улыбку. Конечно, чаще всего мужчины удивляются девушкам в футболе, однако, в целом, думаю, что многих интересует женский футбол».

О стереотипах и запретах родителей играть и заниматься футболом девочкам:

«Родителям стоит прислушиваться к желаниям своих детей. Очень часто слышу от талантливых девочек, что им не разрешают ходить на тренировки и серьезно заниматься своим продвижением, потому что папа, мама, бабушка, дедушка против, потому что, по их мнению, это неженский вид спорта. Много талантов мы теряем по этой причине. Жалко, когда девочка с потенциалом и с желанием хочет, но не может заниматься из-за капризов родителей».

Добавим, что Айнур была игроком молодежной команды «Шахтер», после девушка решила поступить в Алматы в академию спорта, где ей представилась возможность выступать за сборной Казахстана по футзалу.

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