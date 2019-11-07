Чемпионат Беларуси-2005. Каким был последний год без триумфа БАТЭ?
«Шахтер» побеждал, Стрипейкис забивал, БАТЭ остался без медалей.
«Шахтер» побеждал, Стрипейкис забивал, БАТЭ остался без медалей.
Изначально в пятнадцатом по счету чемпионате страны планировалось участие 16 команд, однако в связи с отказом минского «Торпедо"-СКА (6-е место в чемпионате-2004) и речицкого «Ведрича-97» (2-е место в Д2) пришлось элиту сократить. В итоге команды отыграли по 26 матчей вместо 30-ти. По обыкновению варьируя тактические схемы, наше тренерство в чемпионате-2005 въедливо вникало и в другую цифровую комбинацию — 8−5−3. Она отражает количество легионеров в сезонной заявке, матчевом протоколе и на поле соответственно. Говорят, иной раз ошибки (а с ними и неминуемые очковые потери) предотвращались в последний момент…
Викториями над БАТЭ (2:0) и
Чемпионат Беларуси-2005. Итоговая таблица
1. Шахтер — 63 очка (+19=6−1, 59−14)
2. Динамо Мн — 50 очков (+15=5−6, 50−26)
3.
4. Торпедо Жд — 47 очков (+14=5−7, 40−25)
5. БАТЭ — 47 очков (+12=11−3, 42−27)
6.
7. Гомель — 39 очков (+12=3−11, 34−32)
8. Динамо Бр — 36 очков (+11=3−12, 39−33)
9. Нафтан — 33 очка (+10=3−13, 43−44)
10. Дарида — 29 очков (+7=8−11, 30−36)
12. Локомотив Мн — 26 очков (+7=5−14, 30−43)
12. Неман — 24 очка (+7=3−16, 20−50)
13.
14. Славия — 11 очков (+2=5−19, 14−60).
Когда украинец Александр Рябоконь в начале июля приступил к работе с «бело-синими», наша футбольная общественность приняла зарубежного специалиста если не за камикадзе, то как минимум за человека, абсолютно не знакомого с реалиями белорусского футбола. Точнее, с тем незавидным положением, в котором пребывали тренеры в столичном клубе. Только в том сезоне в «Динамо» сменились три наставника, причем Александр Башмаков — предшественник Рябоконя — трудился на этом посту
Это был, пожалуй, самый сложный в новейшей истории борисовского клуба год. Затравка сезона обнадежила выходом в кубковый финал, в котором БАТЭ уступил
Пожалуй, это обстоятельство в некоторой степени предопределило неудачное выступление новополочан в чемпионате — в идеале значительно большая группа игроков должна вносить вклад в атакующий потенциал команды. Ну, а так, несмотря на солидный по белорусским меркам состав, «Нафтан» второй год подряд не смог пробиться даже в восьмерку. В том сезоне команда Вячеслава Акшаева пережила несколько чувствительных поражений: 0:3 от БАТЭ весной, 1:4 от «Шахтера» и 3:5 от «Звезды"-БГУ летом, 3:4 от «Днепра» осенью (по ходу игры новополочане дважды вели в счете). При этом «Нафтан» в мае одолел серебряного медалиста минское «Динамо» (3:2) и в октябре отобрал очки у чемпиона «Шахтера» (2:2). Обычно подобные качели случаются, когда команда испытывает финансовые затруднения или происходят нелады между футболистами и клубным руководством. Однако никаких разногласий не было, а финансовое положение новополочан все время оставалось стабильным. По итогам сезона Валерий Стрипейкис с 16 голами четвертый раз в карьере получил белорусскую «Золотую бутсу», его партнер Игорь Чумаченко, забивший на пару мячей меньше, стал в бомбардирском списке вторым (наряду с Александром Клименко из «Шахтера»). Грузин Сулико Какабадзе отдал за чемпионат 11 голевых передач — еще один впечатляющий результат. Ну, а что касается Стрипейкиса, то этого футболиста, по складу характера не привыкшего долгое время находиться в стане одного клуба, не могла устроить затянувшаяся неудачная серия «Нафтана». При определенных условиях он, по собственным признаниям, был не прочь продолжить работу с Акшаевым, но в клубе финансовый аппетит форварда посчитали чересчур разыгравшимся. Контракт закончился, и на правах свободного агента забивной форвард перебрался в «Гомель», в то время как Чумаченко и Какабадзе остались в Новополоцке.
Самые результативные тандемы (голы с передач друг друга)
1. И. Чумаченко — С. Какабадзе (Нафтан) — 8 (5+3)
2. В. Бондарев — А. Павлов (Днепр-Трансмаш) — 6 (4+2)
3−5. Р. Василюк — Д. Синчук (Гомель) — 5 (4+1)
3−5. В. Стрипейкис — С. Какабадзе (Нафтан) — 5 (5+0)
3−5. С. Никифоренко — М. Мартинович (Шахтер) — 5 (4+1).
После неудачных проб в московском «Спартаке» и бесконечных ссылок Роман вернулся на родину и осел в Гомеле. «Рыси» выкупили игрока и не пожалели: форвард с лета по осень явил столько пороху из пороховниц, что едва не стал лучшим нападающим сезона. 13 мячей в 13 матчах! Василюк стал единственным бомбардиром, добившимся гроссмейстерской средней результативности, равной одному голу за игру. Для сравнения: у лучшего бомбардира чемпионата Стрипейкиса этот показатель более чем в полтора раза ниже. От лидера голеадорского
Средняя результативность
1. Р. Василюк (Гомель) — 1.00 (13 матчей/13 голов)
2. Г. Близнюк (БАТЭ) — 0.63 (8/5)
3. В. Стрипейкис (Нафтан) — 0,62 (26/16)
4. П. Беганский (БАТЭ) — 0.58 (12/7)
5−6. К. Клименко (Шахтер) — 0.54 (26/14)
5−6. И. Чумаченко (Нафтан) — 0.54 (26/14).
Редкий тур чемпионата-2005 обходился без промахов людей в черном. Не то чтобы прибалтийские рефери свистели лучше, просто «косяки» малознакомых с местной конъюнктурой иностранцев не вызывали подозрений. Кажется, со временем мы так и не научились в ошибке
***
Итоги футбольного сезона-2005 подводили в столичном футбольном манеже за неделю до нового года. «Шахтер» оказался первым по части справедливой игры, БАТЭ был признан «грозой авторитетов», а столичное «Динамо» и вовсе завладело двумя призами — «зрительских симпатий» и «двумя составами». Игорь Логвинов, Александр Юревич, Игорь Чумаченко и Роман Василюк удостоены персональных наград как лучшие по амплуа, Валерий Стрипейкис подтвердил свой статус главного бомбардира, а Виталий Володенков примерил лавры сильнейшего игрока 15-го чемпионата. Юрий Вергейчик, как указано выше, был провозглашен первым в тренерском цеху, а Сергей Шмолик — лидером среди служителей Фемиды.
Николай Иванов