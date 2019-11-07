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10:57 (мск), источник: Прессбол

Чемпионат Беларуси-2005. Каким был последний год без триумфа БАТЭ?

«Шахтер» побеждал, Стрипейкис забивал, БАТЭ остался без медалей.

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Источник: Прессбол

Изначально в пятнадцатом по счету чемпионате страны планировалось участие 16 команд, однако в связи с отказом минского «Торпедо"-СКА (6-е место в чемпионате-2004) и речицкого «Ведрича-97» (2-е место в Д2) пришлось элиту сократить. В итоге команды отыграли по 26 матчей вместо 30-ти. По обыкновению варьируя тактические схемы, наше тренерство в чемпионате-2005 въедливо вникало и в другую цифровую комбинацию — 8−5−3. Она отражает количество легионеров в сезонной заявке, матчевом протоколе и на поле соответственно. Говорят, иной раз ошибки (а с ними и неминуемые очковые потери) предотвращались в последний момент…

«Шахтер» победил досрочно

Викториями над БАТЭ (2:0) и МТЗ-РИПО (3:1) на старте второго круга «Шахтер» всерьез подкрепил чемпионские амбиции. Ну, а в сентябре, после выездной победы над «Даридой» (2:0), у Юрия Вергейчика спросили прямо: «Есть ли сомнения в чемпионстве?» Наставник «Шахтера» ответил лаконично и честно: «Нет». Официально недосягаемым для преследователей «Шахтер» стал после домашней игры с жодинским «Торпедо» в 24-м туре. Солигорцев устраивала даже ничья, однако голы Никифоренко, Гренькова и Мартиновича, отличившегося дважды, позволили горнякам добыть золотые медали наиболее эффектно. Весь Солигорск гулял и веселился в едином порыве, радовался тому, что их город — лучший в белорусском футболе. Кафе и рестораны были забиты, причем столы и стулья бронировали задолго до игры с «Торпедо». «За несколько дней до встречи с жодинцами пришел на могилу Ивана Григорьевича Щекина, вспомнил о былом. Золото “Шахтера” — и его победа», — слова Вергейчика. По итогам сезона 37-летнего наставника признали лучшим тренером Беларуси. Неудивительно, что руководство солигорского клуба предложило Юрию Васильевичу новый трехлетний контракт.

Чемпионат Беларуси-2005. Итоговая таблица
1. Шахтер — 63 очка (+19=6−1, 59−14)
2. Динамо Мн — 50 очков (+15=5−6, 50−26)
3. МТЗ-РИПО — 49 очков (+16=1−9, 43−30)
4. Торпедо Жд — 47 очков (+14=5−7, 40−25)
5. БАТЭ — 47 очков (+12=11−3, 42−27)
6. Днепр-Трансмаш — 43 очка (+12=7−7, 48−36)
7. Гомель — 39 очков (+12=3−11, 34−32)
8. Динамо Бр — 36 очков (+11=3−12, 39−33)
9. Нафтан — 33 очка (+10=3−13, 43−44)
10. Дарида — 29 очков (+7=8−11, 30−36)
12. Локомотив Мн — 26 очков (+7=5−14, 30−43)
12. Неман — 24 очка (+7=3−16, 20−50)
13. Звезда-БГУ — 14 очков (+3=5−18, 24−60)
14. Славия — 11 очков (+2=5−19, 14−60).

Рябоконь вытянул «Динамо»

Когда украинец Александр Рябоконь в начале июля приступил к работе с «бело-синими», наша футбольная общественность приняла зарубежного специалиста если не за камикадзе, то как минимум за человека, абсолютно не знакомого с реалиями белорусского футбола. Точнее, с тем незавидным положением, в котором пребывали тренеры в столичном клубе. Только в том сезоне в «Динамо» сменились три наставника, причем Александр Башмаков — предшественник Рябоконя — трудился на этом посту всего-то полтора месяца. Ну, а Юрий Шуканов, добывший золотые медали чемпионата-2004, был отправлен в отставку в мае 2005-го. Короче, в новоназначенного Юрием Чижом тренера Рябоконя мало кто верил, однако скептики оказались посрамлены. Столичная команда, занимавшая к середине лета десятое место, совершила впечатляющий спурт, одержав десять побед кряду и финишировав второй. Задача была решена: динамовцы вновь взошли на пьедестал и завоевали путевку в Кубок УЕФА. Кстати, на послематчевые пресс-конфереции вместо Рябоконя ходил его помощник Александр Приходько, потому как федерация не признавала тренерскую лицензию экс-наставника украинских «Оболони» и «Борисфена». То есть де-факто Александр Дмитриевич являлся главным тренером «Динамо», де-юре же им считался Александр Николаевич. «Серебро — не такой уж и большой успех. Вторая строка в турнирной таблице — это не место минского “Динамо”. В Беларуси для самого титулованного клуба страны существует единственный титул — чемпионский!» — резюмировал сезон-2005 Рябоконь.


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БАТЭ впервые остался без медалей

Это был, пожалуй, самый сложный в новейшей истории борисовского клуба год. Затравка сезона обнадежила выходом в кубковый финал, в котором БАТЭ уступил МТЗ-РИПО (1:2) и вдобавок потерял из-за травмы своего капитана Ермаковича. Затем лишившаяся прежнего педагогического начала (Игорь Криушенко сменил Юрия Пунтуса), проредившая ряды (ушли Жевнов, Афанасьев, Комаровский, Лошанков, Мардас, Тарасенко и другие), потерявшая былой лоск команда стойко и долго держалась в медальной зоне, но до победного конца не добралась. Одна из причин сбоя — чрезвычайно миролюбивый характер: 11 ничьих! Зато всего три поражения (от «Торпедо» — 0:1, «Шахера» — 0:2, МТЗ — 0:1) и ни одного из них — на выезде. Самое обидное для БАТЭ, что серебряное минское «Динамо» оторвалось на три очка, а бронзовый МТЗ-РИПО — на два. То есть от третьего места «желто-синих» отделила всего одна виктория. Это был худший сезон БАТЭ, никогда доселе в элитном дивизионе не остававшегося без медалей. Тем не менее в Борисове сформировался костяк коллектива, готовый к серьезным свершениям, и за «желто-синим» триумфом мы впоследствии наблюдали долгие годы.

Стрипейкис и Чумаченко забили 2/3 голов «Нафтана»

Пожалуй, это обстоятельство в некоторой степени предопределило неудачное выступление новополочан в чемпионате — в идеале значительно большая группа игроков должна вносить вклад в атакующий потенциал команды. Ну, а так, несмотря на солидный по белорусским меркам состав, «Нафтан» второй год подряд не смог пробиться даже в восьмерку. В том сезоне команда Вячеслава Акшаева пережила несколько чувствительных поражений: 0:3 от БАТЭ весной, 1:4 от «Шахтера» и 3:5 от «Звезды"-БГУ летом, 3:4 от «Днепра» осенью (по ходу игры новополочане дважды вели в счете). При этом «Нафтан» в мае одолел серебряного медалиста минское «Динамо» (3:2) и в октябре отобрал очки у чемпиона «Шахтера» (2:2). Обычно подобные качели случаются, когда команда испытывает финансовые затруднения или происходят нелады между футболистами и клубным руководством. Однако никаких разногласий не было, а финансовое положение новополочан все время оставалось стабильным. По итогам сезона Валерий Стрипейкис с 16 голами четвертый раз в карьере получил белорусскую «Золотую бутсу», его партнер Игорь Чумаченко, забивший на пару мячей меньше, стал в бомбардирском списке вторым (наряду с Александром Клименко из «Шахтера»). Грузин Сулико Какабадзе отдал за чемпионат 11 голевых передач — еще один впечатляющий результат. Ну, а что касается Стрипейкиса, то этого футболиста, по складу характера не привыкшего долгое время находиться в стане одного клуба, не могла устроить затянувшаяся неудачная серия «Нафтана». При определенных условиях он, по собственным признаниям, был не прочь продолжить работу с Акшаевым, но в клубе финансовый аппетит форварда посчитали чересчур разыгравшимся. Контракт закончился, и на правах свободного агента забивной форвард перебрался в «Гомель», в то время как Чумаченко и Какабадзе остались в Новополоцке.

Самые результативные тандемы (голы с передач друг друга)
1. И. Чумаченко — С. Какабадзе (Нафтан) — 8 (5+3)
2. В. Бондарев — А. Павлов (Днепр-Трансмаш) — 6 (4+2)
3−5. Р. Василюк — Д. Синчук (Гомель) — 5 (4+1)
3−5. В. Стрипейкис — С. Какабадзе (Нафтан) — 5 (5+0)
3−5. С. Никифоренко — М. Мартинович (Шахтер) — 5 (4+1).

Василюк настрелял

После неудачных проб в московском «Спартаке» и бесконечных ссылок Роман вернулся на родину и осел в Гомеле. «Рыси» выкупили игрока и не пожалели: форвард с лета по осень явил столько пороху из пороховниц, что едва не стал лучшим нападающим сезона. 13 мячей в 13 матчах! Василюк стал единственным бомбардиром, добившимся гроссмейстерской средней результативности, равной одному голу за игру. Для сравнения: у лучшего бомбардира чемпионата Стрипейкиса этот показатель более чем в полтора раза ниже. От лидера голеадорского хит-парада Василюка отделили всего-то три гола.

Средняя результативность
1. Р. Василюк (Гомель) — 1.00 (13 матчей/13 голов)
2. Г. Близнюк (БАТЭ) — 0.63 (8/5)
3. В. Стрипейкис (Нафтан) — 0,62 (26/16)
4. П. Беганский (БАТЭ) — 0.58 (12/7)
5−6. К. Клименко (Шахтер) — 0.54 (26/14)
5−6. И. Чумаченко (Нафтан) — 0.54 (26/14).

Судейские бригады из Литвы и Латвии

Редкий тур чемпионата-2005 обходился без промахов людей в черном. Не то чтобы прибалтийские рефери свистели лучше, просто «косяки» малознакомых с местной конъюнктурой иностранцев не вызывали подозрений. Кажется, со временем мы так и не научились в ошибке рефери-соотечественника видеть всего лишь промашку обыкновенного человека: уже который день обсуждается скандал в Бресте с осиповчанином Виктором Шимусиком в главной роли… А владелец «Динамо» Александр Зайцев еще до того говорил о важности привлечения иностранных бригад для обслуживания матчей нашего чемпионата в случае создания ПФЛ — так, мол, честнее и правильнее. По этому поводу можно спорить. В 2005-м зарубежные судьи работали на двух важнейших матчах чемпионата в октябре. Встречу минского «Динамо» с жодинским «Торпедо» (2:0) обслуживал Паулюс Мальжинскас из Вильнюса — показал пять желтых карточек и назначил пенальти, после исполнения которого Разин установил окончательный счет. Поединок «бело-синих» с БАТЭ доверили Андрею Сипайло из Даугавпилса, который также вынес игрокам пять предупреждений.

***

Итоги футбольного сезона-2005 подводили в столичном футбольном манеже за неделю до нового года. «Шахтер» оказался первым по части справедливой игры, БАТЭ был признан «грозой авторитетов», а столичное «Динамо» и вовсе завладело двумя призами — «зрительских симпатий» и «двумя составами». Игорь Логвинов, Александр Юревич, Игорь Чумаченко и Роман Василюк удостоены персональных наград как лучшие по амплуа, Валерий Стрипейкис подтвердил свой статус главного бомбардира, а Виталий Володенков примерил лавры сильнейшего игрока 15-го чемпионата. Юрий Вергейчик, как указано выше, был провозглашен первым в тренерском цеху, а Сергей Шмолик — лидером среди служителей Фемиды.

Николай Иванов

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