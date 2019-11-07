Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Дюделанж
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лугано
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
Хетафе
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Все события
Фоторепортажи
9Ковалев проиграл Альваресу
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» высказался о расширении КПЛ

С такой инициативой выступил «Актобе», вылетевший в первую лигу.

Наверх

ФК «Актобе» обратился к руководителям клубов КПЛ и Казахстанской федерации футбола (КФФ) с просьбой о расширении количества участников чемпионата. Эту идею также поддержал бывший тренер «Кайрата» и других казахстанских клубов Владимир Гулямхайдаров, но не в угоду актюбинской команде сохранить прописку в премьер-лиге, а во благо всего казахстанского футбола. Вот что он относительно этого рассказал Vesti.kz.

— Для нашей страны 12 команд — мало. Это не потому, чтобы была льгота «Актобе». Хотя, откровенно говоря, можно было бы и льготу дать. Да, есть спортивный принцип: последний — вылетел. Но в нашем чемпионате должно быть 14 клубов, а в идеале 16. Однако тут стоит финансовый вопрос. Я, например, слышал, что Петропавловск («Кызыл-Жар СК») вышел в премьер-лигу, а с деньгами там проблемы. Все у нас сейчас упирается в деньги.


Нажмите,
чтобы включить звук

Что касается «Актобе», то в случае расширения прописку сохранят же и другие команды, которые финишировали внизу таблицы, то есть никто не будет ущемлен в своих правах. Чем будет больше команд, тем больше футболистов будут играть, да и чемпионат станет интереснее. От массовости всегда шло мастерство и футбол. Спросите у любого игрока, который играл, он вам скажет, что 12 клубов — мало. Поэтому я за расширение, — рассказал Гулямхайдаров.

Отметим, что в КПЛ осталось сыграть один тур. Так, игры 33-го тура пройдут 10 ноября (воскресенье). В этот день встретятся «Тобол» — «Актобе», «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Атырау», «Ордабасы» — «Тараз», «Кайсар» — «Окжетпес», «Жетысу» — «Шахтер». Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самый недооцененный "Кайратом" футболист сыграл в победном матче с двумя удалениями
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
«ПСЖ», «Бавария» и «Юве» уже в плей-офф ЛЧ. 9 клубов на подходе
«Автобуса не было, “Локо” сыграл агрессивно». Что пишут в Италии
У Панарина 6 матчей с очками! Они с Бучневичем тащат «Рейнджерс»
Точку в истории с российским допингом поставят в апреле
Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?
«Лига нижнего белья»: необычный женский спорт (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь