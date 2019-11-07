Экс-тренер «Кайрата» высказался о расширении КПЛ

ФК «Актобе» обратился к руководителям клубов КПЛ и Казахстанской федерации футбола (КФФ) с просьбой о расширении количества участников чемпионата. Эту идею также поддержал бывший тренер «Кайрата» и других казахстанских клубов Владимир Гулямхайдаров, но не в угоду актюбинской команде сохранить прописку в премьер-лиге, а во благо всего казахстанского футбола. Вот что он относительно этого рассказал Vesti.kz.

— Для нашей страны 12 команд — мало. Это не потому, чтобы была льгота «Актобе». Хотя, откровенно говоря, можно было бы и льготу дать. Да, есть спортивный принцип: последний — вылетел. Но в нашем чемпионате должно быть 14 клубов, а в идеале 16. Однако тут стоит финансовый вопрос. Я, например, слышал, что Петропавловск («Кызыл-Жар СК») вышел в премьер-лигу, а с деньгами там проблемы. Все у нас сейчас упирается в деньги.



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Что касается «Актобе», то в случае расширения прописку сохранят же и другие команды, которые финишировали внизу таблицы, то есть никто не будет ущемлен в своих правах. Чем будет больше команд, тем больше футболистов будут играть, да и чемпионат станет интереснее. От массовости всегда шло мастерство и футбол. Спросите у любого игрока, который играл, он вам скажет, что 12 клубов — мало. Поэтому я за расширение, — рассказал Гулямхайдаров.