Исаев: Новое руководство БФФ непрофессионально, некомпетентно, непатриотично

Новое руководство АБФФ, пришедшее в результате закулисных решений чиновников, — непрофессионально, некомпетентно, не независимо, непатриотично! Цели и задачи небольшой группы людей — решить личные вопросы в ближайшие четыре года. Все решения и новые назначения говорят о том, что задача одна: любыми путями и результатами сохранить свои кресла.

Мы говорим о футболе — о спорте номер один во всем мире, о самом массовом виде спорта на планете и в нашей стране. Сегодня в Беларуси в разных отраслях есть примеры, когда образованные, любящие Беларусь, энергичные, законопослушные люди приносят радость людям и пользу своей стране: Прокопеня, Бабарико, Рудый, Зиссер и много других. Уверен, что среди таких талантливых и жизнерадостных людей найдутся и любители нашей любимой игры. Мы говорим о футболе! Я поддержал петицию! — написал Исаев в фэйсбуке.