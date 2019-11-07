Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Дюделанж
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лугано
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
Хетафе
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Все события
Фоторепортажи
9Ковалев проиграл Альваресу
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
12:56 (мск), источник: Прессбол

Исаев: Новое руководство БФФ непрофессионально, некомпетентно, непатриотично

Футбольный агент Валерий Исаев призвал поддержать петицию с призывом уйти в отставку руководство Белорусской федерации футбола.

Наверх

— Призываю всех неравнодушных к футболу Беларуси подписать эту петицию. Прочитал ее текст и полностью поддерживаю.

Новое руководство АБФФ, пришедшее в результате закулисных решений чиновников, — непрофессионально, некомпетентно, не независимо, непатриотично! Цели и задачи небольшой группы людей — решить личные вопросы в ближайшие четыре года. Все решения и новые назначения говорят о том, что задача одна: любыми путями и результатами сохранить свои кресла.

Мы говорим о футболе — о спорте номер один во всем мире, о самом массовом виде спорта на планете и в нашей стране. Сегодня в Беларуси в разных отраслях есть примеры, когда образованные, любящие Беларусь, энергичные, законопослушные люди приносят радость людям и пользу своей стране: Прокопеня, Бабарико, Рудый, Зиссер и много других. Уверен, что среди таких талантливых и жизнерадостных людей найдутся и любители нашей любимой игры. Мы говорим о футболе! Я поддержал петицию! — написал Исаев в фэйсбуке.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Полгода работал таксистом". Михаил и Юрий Мархели — о том, как нашли себя в футболе
Чемпионат Беларуси-2005. Каким был последний год без триумфа БАТЭ?
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
«ПСЖ», «Бавария» и «Юве» уже в плей-офф ЛЧ. 9 клубов на подходе
«Автобуса не было, “Локо” сыграл агрессивно». Что пишут в Италии
У Панарина 6 матчей с очками! Они с Бучневичем тащат «Рейнджерс»
Точку в истории с российским допингом поставят в апреле
Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?
«Лига нижнего белья»: необычный женский спорт (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь