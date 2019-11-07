Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона, его может заменить Куман

Источник: Reuters

По данным Marca, специалист доработает сезон, после чего с ним распрощаются. Основным кандидатом на замену ему является главный тренер сборной Голландии Роналд Куман.

Ранее сообщалось, что контракт Кумана позволяет ему покинуть сборную после Евро-2020, если его пригласит «Барселона». При этом тренер в любом случае останется во главе «оранжевых» до завершения чемпионата Европы.