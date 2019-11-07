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18:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу лучшим в мире.

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Источник: AP 2019

Этим командам предстоит встретится в чемпионате Англии на выходных.

— Я очень уважаю Хосепа Гвардьолу, — сказал Клопп. — Я давно знаю его, и для меня очень почетно быть его соперником. Для меня он все еще лучший тренер мира. У нас есть шанс победить его команду. Это очень тяжело, но возможно, для меня этого достаточно. У нас было несколько хороших результатов в матчах с ними. Лично я испытываю огромное уважение к Гвардьоле.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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