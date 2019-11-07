Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира

— Я очень уважаю Хосепа Гвардьолу, — сказал Клопп. — Я давно знаю его, и для меня очень почетно быть его соперником. Для меня он все еще лучший тренер мира. У нас есть шанс победить его команду. Это очень тяжело, но возможно, для меня этого достаточно. У нас было несколько хороших результатов в матчах с ними. Лично я испытываю огромное уважение к Гвардьоле.