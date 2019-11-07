Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»

Наставником белорусской команды отныне будет Юрий Вернидуб. Специалиста и его помощников в лице Валерия Михайленко, Александра Ногина и Игоря Фокина уже представили коллективу.



В начале недели из «Шахтёра» был уволен российский специалист Сергей Ташуев, возглавлявший команду с прошлого года. Ранее он тренировал ряд клубов на родине, среди которых «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи» и «Кубань».



Последним местом работы Вернидуба была луганская «Заря», которую он возглавлял с 2011 года и покинул в этом году. В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.