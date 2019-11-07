Экс-капитан «Зенита» Вернидуб сменил Ташуева в солигорском «Шахтёре»
Солигорский «Шахтёр» на своём официальном сайте огласил имя нового главного тренера команды.
Солигорский «Шахтёр» на своём официальном сайте огласил имя нового главного тренера команды.
Наставником белорусской команды отныне будет Юрий Вернидуб. Специалиста и его помощников в лице Валерия Михайленко, Александра Ногина и Игоря Фокина уже представили коллективу.
В начале недели из «Шахтёра» был уволен российский специалист Сергей Ташуев, возглавлявший команду с прошлого года. Ранее он тренировал ряд клубов на родине, среди которых «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Анжи» и «Кубань».
Последним местом работы Вернидуба была луганская «Заря», которую он возглавлял с 2011 года и покинул в этом году. В качестве футболиста Юрий выступал на Украине и в Германии, а в конце карьеры защищал цвета «Зенита», где был капитаном.