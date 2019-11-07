«Наполи» не будет увольнять Анчелотти

Ситуация в неаполитанском клубе обострилась после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры и оставаться там до тура серии А в выходные по приказу президента клуба. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов. Вместо этого футболисты разъехались со стадиона «Сан-Паоло» по своим домам. Анчелотти принял сторону игроков.