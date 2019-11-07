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19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» не будет увольнять Анчелотти

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти останется на своем посту.

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Источник: Reuters

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис принял решение не увольнять его из-за большой суммы компенсации, сообщает Tuttosport.

Ситуация в неаполитанском клубе обострилась после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры и оставаться там до тура серии А в выходные по приказу президента клуба. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов. Вместо этого футболисты разъехались со стадиона «Сан-Паоло» по своим домам. Анчелотти принял сторону игроков.

Существует вариант, что Анчелотти сам подаст в отставку из-за напряженной ситуации в клубе. Отмечается, что игрокам «Наполи» не нравятся некоторые члены тренерского штаба.

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