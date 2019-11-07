«Наполи» не будет увольнять Анчелотти
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти останется на своем посту.
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти останется на своем посту.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис принял решение не увольнять его
Ситуация в неаполитанском клубе обострилась после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры и оставаться там до тура серии А в выходные по приказу президента клуба. Он заявил, что команда проведет неделю вне дома
Существует вариант, что Анчелотти сам подаст в отставку