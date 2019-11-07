Источник: Венгер больше не претендует на пост главного тренера «Баварии»

С 2018 года «Баварию» возглавлял Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.