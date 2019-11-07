Источник: Венгер больше не претендует на пост главного тренера «Баварии»
Французский специалист Арсен Венгер больше не является претендентом на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает Sky Germany.
Французский специалист Арсен Венгер больше не является претендентом на должность главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает Sky Germany.
С 2018 года «Баварию» возглавлял Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из
Ранее сообщалось, что мюнхенцы предложат Венгеру контракт до конца нынешнего сезона.
Последним клубом в тренерской карьере Арсена был лондонский «Арсенал», в котором он работал с 1996 по 2018 год. 70-летний специалист возглавлял также «Нагою Грампус», «Монако», «Нанси» и молодёжную команду «Страсбурга».
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкого первенства.