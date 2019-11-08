Футболисты «Атырау» и «Шахтера» дисквалифицированы на несколько матчей

За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Шахтер» Видовича М. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.

За физическое воздействие, выразившееся в умышленном грубом толчке соперника во время остановки игры, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау» Нгвема Ж. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.