Футболисты «Атырау» и «Шахтера» дисквалифицированы на несколько матчей

Футболисты были дисквалифицированы по итогам заседания КДК, на котором был проведен анализ матчей команд в 29-м и 32-м турах КПЛ.
За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Шахтер» Видовича М. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.
За физическое воздействие, выразившееся в умышленном грубом толчке соперника во время остановки игры, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау» Нгвема Ж. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.
За удар соперника рукой после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау» Бруно А. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 04 ноября 2019 года, — говорится в сообщении КФФ.