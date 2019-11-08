Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леганес
Футбол. Еврокубки
7.11
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
7.11
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
7.11
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
7.11
Александрия
Сент-Этьен
22
Футбол. Еврокубки
7.11
Боруссия М
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
03
Футбол. Еврокубки
7.11
Брага
Бешикташ
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
10:24 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Атырау» и «Шахтера» дисквалифицированы на несколько матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола наложил санкции на игроков «Атырау» и «Шахтера», сообщается на сайте организации.

Наверх
Источник: kff.kz

Футболисты были дисквалифицированы по итогам заседания КДК, на котором был проведен анализ матчей команд в 29-м и 32-м турах КПЛ.

  • «Шахтер» — «Атырау»

За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «Шахтер» Видовича М. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.
За физическое воздействие, выразившееся в умышленном грубом толчке соперника во время остановки игры, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау» Нгвема Ж. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2019 года.

  • «Атырау» — «Ордабасы»

За удар соперника рукой после остановки игры, в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Атырау» Бруно А. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 04 ноября 2019 года, — говорится в сообщении КФФ.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"АЗ Алкмар" после победы над "Астаной" повторил историческое достижение голландских клубов
«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?
Второй круг чемпионата России стартует в пятницу в Грозном
Минспорт утвердил главного тренера сборной России по биатлону
Российские хоккеисты уступили сборной Онтарио в матче Суперсерии
Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы
Российские фигуристы выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае
Россияне набрали девять очков в матче «Вашингтона» и «Флориды»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь