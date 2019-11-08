Мишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн

Источник: AP 2019

По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн — задолженность по зарплате).

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Срок дисквалификации Платини истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.