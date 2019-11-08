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14:41 (мск), источник: ТАСС

Мишель Платини требует от УЕФА €7,2 млн

ТАСС, 8 ноября. Француз Мишель Платини, возглавлявший Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2007 по 2015 год, обратился в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате. Об этом сообщает AFP.

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Источник: AP 2019

По информации агентства, 64-летний Платини подал иск в общей сложности на сумму €7,2 млн (из них €5,5 млн — задолженность по зарплате).

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Срок дисквалификации Платини истек в октябре, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

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