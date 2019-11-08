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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший футболист октября в АПЛ

Нападающий «Лестера» Джейми Варди признан лучшим футболистом октября в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте турнира.

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Источник: AP 2019

В минувшем месяце англичанин провел три матча, в которых отметился четырьмя голами. Три из них игрок записал на свой счет во встрече с «Саутгемптоном» (9:0).

Варди получил приз совместным решением болельщиков, капитанов команд и экспертов. В борьбе за награду 32-летний футболист обошел одноклубника Юри Тилеманса, а также Джека Грилиша («Астон Вилла»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед») и Виллиана («Челси»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Варди после 11 туров лидирует в бомбардирской гонке АПЛ. В активе нападающего десять забитых мячей и одна результативная передача.

В августе и сентябре лучшими футболистами английского чемпионата признавались нападающие Тиэму Пукки из «Норвича» и Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» соответственно.

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