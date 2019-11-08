Назван лучший футболист октября в АПЛ

Источник: AP 2019

В минувшем месяце англичанин провел три матча, в которых отметился четырьмя голами. Три из них игрок записал на свой счет во встрече с «Саутгемптоном» (9:0).

Варди получил приз совместным решением болельщиков, капитанов команд и экспертов. В борьбе за награду 32-летний футболист обошел одноклубника Юри Тилеманса, а также Джека Грилиша («Астон Вилла»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед») и Виллиана («Челси»).

Варди после 11 туров лидирует в бомбардирской гонке АПЛ. В активе нападающего десять забитых мячей и одна результативная передача.