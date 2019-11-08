Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом на тренировках

Сам Антуан Гризманн говорил, что ему трудно найти общий язык с аргентинским нападающим «Барселоны». В связи с этим появились слухи, что Лионель Месси всё больше хочет возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Однако сам Месси опровергнул эту информацию, заявив об отсутствии проблем с Антуаном Гризманном. Также защитник «Барселоны» Жерар Пике недавно прокомментировал эту информацию, сказав, что между аргентинским и французским нападающими нет никакого конфликта.