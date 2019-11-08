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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Месси и Гризманн не разговаривают друг с другом на тренировках

Нападающие «Барселоны» Антуан Гризманн и Лионель Месси находятся в напряжённых отношениях.

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Источник: AFP 2019

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Как сообщает источник, футболисты испанского клуба не разговаривают друг с другом на тренировках.

Сам Антуан Гризманн говорил, что ему трудно найти общий язык с аргентинским нападающим «Барселоны». В связи с этим появились слухи, что Лионель Месси всё больше хочет возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. Однако сам Месси опровергнул эту информацию, заявив об отсутствии проблем с Антуаном Гризманном. Также защитник «Барселоны» Жерар Пике недавно прокомментировал эту информацию, сказав, что между аргентинским и французским нападающими нет никакого конфликта.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года. Каталонский клуб заплатил мадридскому «Атлетико» € 120 млн.

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