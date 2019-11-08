Обладатель «Золотого мяча» откроет футбольную академию в Казахстане
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча"-1982 Паоло Росси в 2020 году откроет филиал своей футбольной академии в Актобе, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча"-1982 Паоло Росси в 2020 году откроет филиал своей футбольной академии в Актобе, передает корреспондент Vesti.kz.
Об этом стало известно сегодня, 8 ноября, во время визита друга
«Мы не зря выбрали ваш город, ваш футбол, потому что до этого скрупулезно собирали информацию о нем. Нам понравился Актобе, здесь отличная футбольная атмосфера. Все это залог успеха на будущее. Самое главное — я увидел серьезный настрой и огромное в глазах местных футбольных руководителей», — сказал Крепальди.
В апреле 2020 года вместе с Росси отбор юных игроков будут проводить и итальянские тренеры, в числе которых бывшие футболисты клубов Серии А. Возраст для претендентов на попадание в академию варьируется от 15 и до 17 лет, но позднее будут составлены группы для остальных возрастов, начиная с семи лет.
Обучение в академии России будет платным, но особо одаренным игрокам из малообеспеченных семей дадут возможности пройти девятимесячные курсы за счет грантов — их предоставят итальянские бизнесмены. Планируется, что обучать будут и местных тренеров.
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Академия Росси существует всего пять лет — в Италии он сотрудничает с «Ювентусом», «Фиорентиной», «Ромой», «Перуджей» и «Виченцией». Ее филиалы сейчас работают в Японии, Колумбии, Канаде и Азербайджане.
63-летний Росси в прошлом был известным форвардом. С 1973 по 1987 год он играл за «Ювентус», «Милан», «Комо», «Виченцу», «Перуджу» и «Верону». В 1982 году Росси помог сборной Италии выиграть чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира, а затем получил «Золотой мяч» — приз лучшему игроку Европы по версии France Football.