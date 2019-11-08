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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий прокомментировал подписание «Витессом» Хонды

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о подписании клубом японского полузащитника Кейсуке Хонды.

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«Хонда обладает определёнными качествами. Он может помочь команде. Он никогда не считался сверхбыстрым игроком, поэтому нельзя говорить, что он утратил скорость. Он может играть на любой позиции в полузащите», — приводит слова Слуцкого FC Update.

Напомним, Хонда подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Будучи свободным агентом, хавбек достался клубу бесплатно. Японец выступал под руководством Слуцкого в составе московского ЦСКА с 2010 по 2013 год. В составе «армейцев» в 127 матчах забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

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