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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью хочет подписать контракт с «Баварией» до 2022 года

Португальский специалист Жозе Моуринью претендует на пост главного тренера мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

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Источник: Reuters

Моуринью запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года. Руководство немецкого клуба обдумывает требования 56-летнего португальца. Ожидается, что окончательное решение будет принято во время ближайшего перерыва на матчи сборных.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После проигрыша со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.

Последним местом работы в тренерской карьере Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года.

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