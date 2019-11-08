Моуринью хочет подписать контракт с «Баварией» до 2022 года

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Моуринью запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года. Руководство немецкого клуба обдумывает требования 56-летнего португальца. Ожидается, что окончательное решение будет принято во время ближайшего перерыва на матчи сборных.

С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После проигрыша со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний наставник был отправлен в отставку.