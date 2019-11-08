Глеб: После этого сезона закончу с футболом

«В БАТЭ получал немало практики, ну не наигрался, захотел ещё побегать. Хочу ли ещё двигаться? Нет, после этого сезона больше не хочу. Да, после этого сезона закончу с футболом», — сказал 38-летний игрок в интервью YouTube-каналу «КраСава».