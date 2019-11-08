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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Глеб: После этого сезона закончу с футболом

Полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Александр Глеб сказал, что завершит карьеру профессионального футболиста после сезона-2019/20.

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Источник: Reuters

«В БАТЭ получал немало практики, ну не наигрался, захотел ещё побегать. Хочу ли ещё двигаться? Нет, после этого сезона больше не хочу. Да, после этого сезона закончу с футболом», — сказал 38-летний игрок в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Глеб начал профессиональную карьеру в 1998 году. Хавбек выступал за ряд европейских клубов, включая БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Бирмингем Сити» и самарские «Крылья Советов».

В нынешней кампании в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне Александр забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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