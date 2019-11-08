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20:37 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Дняпро» в чемпионате Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли могилевский «Дняпро» со счетом 3:0, прервав затяжную безвыигрышную серию в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на своем поле, подопечные Сергея Гуренко открыли счет на 24-й минуте после удара защитника Александра Чижа. За 10 минут до окончания встречи форвард Филипп Иванов забил второй гол, а в самой концовке игры Кехинде Фатаи подвел итог — 3:0. В шести предыдущих матчах минские динамовцы дважды терпели поражения и 4 раза сыграли вничью.

Еще 3 встречи 28-го тура пройдут 9 ноября: «Слуцк» — «Городея», «Шахтер» (Солигроск) — «Славия» (Мозырь), «Гомель» — «Минск».

В воскресенье, 10 ноября футболисты брестского «Динамо» могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях «Ислочь». Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре «Ислочь» сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. Также 10 ноября минский «Энергетик-БГУ» примет жодинских торпедовцев, а «Витебск» на своем поле сыграет с БАТЭ.

Положение лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 68 очков (27 матчей), БАТЭ — 61 (27), «Шахтер» — 59 (27), «Динамо» (Минск) — 50 (28), «Ислочь» — 45 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (27).

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