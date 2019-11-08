Минское «Динамо» победило «Дняпро» в чемпионате Беларуси

Играя на своем поле, подопечные Сергея Гуренко открыли счет на 24-й минуте после удара защитника Александра Чижа. За 10 минут до окончания встречи форвард Филипп Иванов забил второй гол, а в самой концовке игры Кехинде Фатаи подвел итог — 3:0. В шести предыдущих матчах минские динамовцы дважды терпели поражения и 4 раза сыграли вничью.

В воскресенье, 10 ноября футболисты брестского «Динамо» могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях «Ислочь». Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре «Ислочь» сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. Также 10 ноября минский «Энергетик-БГУ» примет жодинских торпедовцев, а «Витебск» на своем поле сыграет с БАТЭ.