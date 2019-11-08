Футболист сборной Казахстана покинул «Кайрат»

29-летний футболист принял такое решение после разговора с руководством и тренерским штабом команды. Ожидается, что в ближайшее время «Кайрат» официально объявит о расставании с игроком.

Сам Ахметов уже вступил в переговоры с другими клубами КПЛ. Ранее им интересовалась «Астана», которая была не прочь вернуть своего бывшего защитника.

В уходящем сезоне Ахметов провел семь матчей в чемпионате и четыре — в Лиге Европы. За «Кайрат» он выступает с 2017 года, а до этого, помимо «Астаны», защищал цвета «Иртыша» и родного «Тараза» За сборную Казахстана футболист провел 15 матчей, в том числе два — в отборочном цикле Евро-2020.