Вальверде: Чувствую поддержку и уважение в «Барселоне»

«Моё будущее меня не беспокоит. Я пообедал с президентом “Барселоны” Хосепом Марией Бартомеу. Клуб всегда поддерживал меня. Чувствую, что меня здесь уважают», — приводит слова главного тренера Marca.

Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Руководство клуба может продлить соглашение с 55-летним специалистом на один год, но ранее появилась информация, что предстоящим летом команду сине-гранатовых, скорее всего, возглавит другой тренер.