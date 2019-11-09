Вальверде: Чувствую поддержку и уважение в «Барселоне»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что не беспокоится
«Моё будущее меня не беспокоит. Я пообедал с президентом “Барселоны” Хосепом Марией Бартомеу. Клуб всегда поддерживал меня. Чувствую, что меня здесь уважают», — приводит слова главного тренера Marca.
Контракт Вальверде с «Барселоной» рассчитан до конца нынешнего сезона. Руководство клуба может продлить соглашение с 55-летним специалистом на один год, но ранее появилась информация, что предстоящим летом команду
«Барселона», набрав 22 очка в 11 матчах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Завтра, 9 ноября, каталонская команда на своём поле проведёт матч 13-го тура с «Сельтой» из Виго, начало — в 23:00 мск.