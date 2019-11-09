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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черная полоса Слуцкого продолжается. «Витесс» снова проиграл

На этот раз в роли обидчика выступил «Гронинген».

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Голландии. Высший дивизион. 13-й тур

«Витесс» — «Гронинген» — 1:2 (0:2).

Голы: Асоро, 13 (0:1). Асоро, 31 (0:2). Линссен, 49 (1:2).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Дуки, Обиспо, Кларк (Дарфалу, 74), Даса, Базур, Беро, Линссен, Дико, Грот (Матавж, 46).

«Гронинген»: Падт, Зефейк, Те Вирик, Итакура, Вармердам, Хрустич (Бенсхоп, 67), Матусива, Эль-Мессауди, Эль Ханкури, Сирхейс (Мемишевич, 56), Асоро (Шрек, 89).

Предупреждения: Базур, 67. Мемишевич, 81. Эль Ханкури, 87.

Судья: Гезюбюйюк.

8 ноября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

До этого тура «Витесс» проиграл в чемпионате Голландии дважды подряд, причем командам из нижней части таблицы — «АДО Ден Хаг» и «Эммену». Плюс еще свеж в памяти скандал с полузащитником Базуром, который устроил конфликт на тренировке, поругавшись в том числе и с Леонидом Слуцким. Бузотер пропустил матч с «АДО Ден Хаг», вернулся в состав с «Эмменом», но осадок остался. Победа над клубом второго дивизиона «Де Графсхап» в Кубке Голландии немного разрядила напряжение, но, похоже, так и останется ложкой меда в бочке дегтя последних недель.

«Гронинген» — команда куда более интересная, чем «АДО Ден Хаг» или «Эммен». Она не так много забивает — перед этим туром было всего 15 голов, что, например, меньше, чем у идущих на соответственно 15-м и 16-м местах в таблице «ПЭК Зволле» и «Фортуны». Но и пропускает «Гронинген» очень немного — всего 13 мячей. Это — третий результат в лиге, лучше только у двух лидеров, «Аякса» и АЗ.


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Тем удивительнее, что игра началась именно с атак «Гронингена», который довольно быстро забил. После затейливой комбинации Сирхейс сильно пробил в ближний угол, голкипер «Витесса» Пасвер отбил мяч к линии штрафной, но точно на ногу Асоро, который от души вогнал его в сетку. Интересно, что за мгновение до этого на поле рядом с Пасвером оказался второй мяч — то ли неудачно выброшенный болл-боем, то ли просто отскочивший от рекламного щита за пределами поля. Причем мяч был желтого цвета, тогда как матчи чемпионата Голландии и эта встреча в частности играются другой моделью — белого цвета. Однако арбитра Сердара Гезюбюйика — того самого, на которого в прошлом сезоне Слуцкий обрушился с гневной тирадой, но с которым они вроде бы помирились, пообещав друг другу принести на встречу пахлавы и водки — это не смутило.

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С этого момента и до конца первого тайма «Витесс» играл интереснее и создал пару неплохих моментов. Особенно опасен был Линссен. С одним его ударом справился вратарь «Гронингена» Падт, а вторым форвард чуть было не сломал перекладину. Но забили снова гости, и снова это сделал Асоро. 20-летний темнокожий швед, который до этого три сезона без особого успеха пытался провить себя в Англии — «Сандерленде» и «Суонси», только в четвертый раз появился в этом сезоне на поле в чемпионате Голландии, причем всего второй — основе. И тут такой бенефис. Причем гол получился очень простым: Падт далеко выбил мяч, Сирхейс сбросил его дальше, а Асоро убежал от защитников и тихонько пробил в уголок мимо Пасвера.

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Впрочем, «Витесс» показал, что тоже так может. Причем достаточно даже двух человек — вратаря и нападающего. Пасвер отпасовал вперед, а Линссен принял мяч и красиво, в прыжке, пробил в дальний угол.

А дальше до самого финального свистка на поле был аттракцион под названием «Витесс» и попытки отыграться. Атак было много, моментов тоже вполне достаточно. Поймал кураж Падт. 26 ударов (!) нанесли игроки «Витесса» в этом матче — вполне красноречивая статистика. Наверное, в каких-то эпизодах мог помочь команде Слуцкого японец Хонда, заключивший контракт с клубом из Арнема. Но он смотрел за игрой с трибуны.

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Впрочем, несмотря на третье поражение подряд, «Витесс» сохранит за собой по итогам тура 5-е место. А через неделю его ждет выездная игра с роттердамской «Спартой» — крепким середняком лиги.

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