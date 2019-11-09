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18:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Синих на 52-й минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам, который забил десятый мяч в чемпионате и сравнялся с лучшим бомбардиром турнира Джейми Варди. Через 27 минут Кристиан Пулишич удвоил преимущество аристократов.

Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.

В следующем туре синие 23 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Ливерпуль».

Челси
2:0
Первый тайм: 0:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 129.11.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардРой Ходжсон
Голы
Тэмми Абрахам(Виллиан)52′
Кристиан Пулишич79′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
31Висенте Гуаита
15Курт Зума
3Патрик ван Анхолт
24Рис I Джеймс
5Джеймс Томкинс
29Фикайо Томори
24Гэри Кэйхилл
33Эмерсон
31′
4Лука Миливоевич
7Н`Голо Канте
9Джордан Айю
17Матео Ковачич
33′
10Эндрос Таунсенд
10Виллиан
17′
11Вильфрид Заа
21′
19Мэйсон Маунт
87′
2Джоэл Уорд
44′
47Билли Гилмор
34Мартин Келли
9Тэмми Абрахам
73′
8Шейку Куяте
82′
23Миши Батшуайи
22Джеймс Маккарти
90+3′
22Кристиан Пулишич
80′
18Джеймс Макартур
70′
20Каллум Хадсон-Одои
15Джеффри Шлупп
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)3
23Удары в створ3
5Штанги, перекладины1
7Угловые0
9Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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