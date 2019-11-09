«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ
«Челси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура Английской
«Челси» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче 12-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Синих на 52-й минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам, который забил десятый мяч в чемпионате и сравнялся с лучшим бомбардиром турнира Джейми Варди. Через 27 минут Кристиан Пулишич удвоил преимущество аристократов.
Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.
В следующем туре синие 23 ноября на выезде сыграют с «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» в тот же день на своем поле примет «Ливерпуль».
|Фрэнк Лэмпард
|Рой Ходжсон
|Тэмми Абрахам(Виллиан)
|52′
|Кристиан Пулишич
|79′
|1
|Кепа Аррисабалага
|31
|Висенте Гуаита
|15
|Курт Зума
|3
|Патрик ван Анхолт
|24
|Рис I Джеймс
|5
|Джеймс Томкинс
|29
|Фикайо Томори
|24
|Гэри Кэйхилл
|33
|Эмерсон
31′
|4
|Лука Миливоевич
|7
|Н`Голо Канте
|9
|Джордан Айю
|17
|Матео Ковачич
33′
|10
|Эндрос Таунсенд
|10
|Виллиан
17′
|11
|Вильфрид Заа
21′
|19
|Мэйсон Маунт
87′
|2
|Джоэл Уорд
44′
|47
|Билли Гилмор
|34
|Мартин Келли
|9
|Тэмми Абрахам
73′
|8
|Шейку Куяте
82′
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Джеймс Маккарти
90+3′
|22
|Кристиан Пулишич
80′
|18
|Джеймс Макартур
70′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|15
|Джеффри Шлупп
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|3
|23
|Удары в створ
|3
|5
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|0
|9
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)