«Челси» одержал шестую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ

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Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Синих на 52-й минуте вывел вперед форвард Тэмми Абрахам, который забил десятый мяч в чемпионате и сравнялся с лучшим бомбардиром турнира Джейми Варди. Через 27 минут Кристиан Пулишич удвоил преимущество аристократов.

Для «Челси» победа стала шестой подряд в АПЛ. «Аристократы» набрали 26 очков и вышли на второе место. В активе «Кристал Пэлас» 15 очков, команда располагается на девятой позиции.