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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» разгромил футболистов «Славии» в чемпионате Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» одержали крупную победу — 5:1 над мозырской «Славией» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, и еще до перерыва Николай Януш и Дарко Бодул забили два гола в ворота мозырян. В начале второго тайма Никита Мельников отыграл один мяч, на 62-й минуте матча Дарко Бодул оформил голевой дубль, а еще через 10 минут Элис Бакай и на 89-й минуте Николай Януш довели дело до разгрома — 5:1.

Сегодня футболисты «Слуцка» на своем поле разошлись миром с «Городеей» — 0:0. Городейцы набрали 44 очка и занимают 7-е место, у «Слуцка» 28 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице. Позже «Гомель» у себя дома примет гостей из «Минска». В стартовом матче 28-го тура минское «Динамо» разгромило на своей арене могилевский «Дняпро» со счетом 3:0.

В воскресенье, 10 ноября, футболисты брестского «Динамо» могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях «Ислочь». Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре «Ислочь» сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. 10 ноября минский «Энергетик-БГУ» примет жодинских торпедовцев, а «Витебск» на своем поле сыграет с БАТЭ.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 68 очков (27 матчей), «Шахтер» — 62 (28), БАТЭ — 61 (27), «Динамо» (Минск) — 50 (28), «Ислочь» — 45 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 45 (27).

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