Участие Роналду в матче с «Миланом» под вопросом
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду может пропустить матч 12-го тура чемпионата Италии против «Милана»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду может пропустить матч 12-го тура чемпионата Италии против «Милана»
— Он чувствует небольшую боль в колене, это ничего серьезного. Мы посмотрим, что можно сделать, — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.
В девяти играх чемпионата Италии в этом сезоне Роналду забил пять голов и сделал одну результативную передачу.