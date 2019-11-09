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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торино» разгромил «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде разгромили «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии.

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Субботний матч в Брешии завершился победой гостей со счетом 4:0. По два мяча забили Андреа Белотти (17-я и 26-я минуты, оба гола с пенальти) и Алекс Беренгер (75, 81). На 41-й минуте с поля был удален защитник «Брешии» Алеш Матею.

Следующий матч «Торино» проведет дома 23 ноября против миланского «Интера», «Брешиа» днем позже сыграет в гостях с «Ромой».

Брешиа
0:4
Первый тайм: 0:2
Торино
Футбол, Италия, Тур 129.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Mario Rigamonti
Главные тренеры
Фабио ГроссоВальтер Маццарри
Голы
Андреа Белотти17′
Андреа Белотти26′
Алехандро Беренгер(Диего Лаксальт)75′
Алехандро Беренгер(Суалихо Мейте)80′
Составы команд
1Ессе Йоронен
39Сальваторе Сиригу
2Стефано Сабелли
5Армандо Иццо
3Алеш Матею
26′41′
33Николя Нкулу
15Андреа Чистана
15′
34Ола Эйна
20Джанджакомо Маньяни
61′
36Бремер
4Сандро Тонали
86′
23Суалихо Мейте
73′
25Димитри Бизоли
88Томас Ринкон
28Соуза Орестес Калдейра Ромулу
9Андреа Белотти
7Николас Шпалек
60′
15Кристиан Ансальди
35′78′
9Альфредо Доннарумма
29Лоренцо Де Сильвестри
18Флориан Ай
84′
7Саша Лукич
59′67′
8Яромир Змрхал
93Диего Лаксальт
45Марио Балотелли
45′
24Симоне Верди
62′
26Бруно Мартелла
21Алехандро Беренгер
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)21
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
20Фолы19
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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