«Торино» разгромил «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии

Субботний матч в Брешии завершился победой гостей со счетом 4:0. По два мяча забили Андреа Белотти (17-я и 26-я минуты, оба гола с пенальти) и Алекс Беренгер (75, 81). На 41-й минуте с поля был удален защитник «Брешии» Алеш Матею.