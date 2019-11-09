«Торино» разгромил «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде разгромили «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Торино» на выезде разгромили «Брешию» в 12-м туре чемпионата Италии.
Субботний матч в Брешии завершился победой гостей со счетом 4:0. По два мяча забили Андреа Белотти (17-я и 26-я минуты, оба гола с пенальти) и Алекс Беренгер (75, 81). На 41-й минуте с поля был удален защитник «Брешии» Алеш Матею.
Следующий матч «Торино» проведет дома 23 ноября против миланского «Интера», «Брешиа» днем позже сыграет в гостях с «Ромой».
|Фабио Гроссо
|Вальтер Маццарри
|Андреа Белотти
|17′
|Андреа Белотти
|26′
|Алехандро Беренгер(Диего Лаксальт)
|75′
|Алехандро Беренгер(Суалихо Мейте)
|80′
|1
|Ессе Йоронен
|39
|Сальваторе Сиригу
|2
|Стефано Сабелли
|5
|Армандо Иццо
|3
|Алеш Матею
26′41′
|33
|Николя Нкулу
|15
|Андреа Чистана
15′
|34
|Ола Эйна
|20
|Джанджакомо Маньяни
61′
|36
|Бремер
|4
|Сандро Тонали
86′
|23
|Суалихо Мейте
73′
|25
|Димитри Бизоли
|88
|Томас Ринкон
|28
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|9
|Андреа Белотти
|7
|Николас Шпалек
60′
|15
|Кристиан Ансальди
35′78′
|9
|Альфредо Доннарумма
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|18
|Флориан Ай
84′
|7
|Саша Лукич
59′67′
|8
|Яромир Змрхал
|93
|Диего Лаксальт
|45
|Марио Балотелли
45′
|24
|Симоне Верди
62′
|26
|Бруно Мартелла
|21
|Алехандро Беренгер
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|21
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)