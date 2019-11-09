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19:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий клуб «возвел» Берлинскую стену на поле и напомнил о ее падении

Футбольный клуб «Герта» перед матчем чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» устроил перфоманс в честь 30-летия со дня падения Берлинской стены. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Football on BT Sport.

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В середине поля на Олимпийском стадионе в Берлине появилась пластиковая стена. При этом футболисты, выходя на газон, оказались по разные стороны от сооружения. В итоге стена была обрушена. Перфоманс также поддержали фанаты «Герты», растянувшие на трибунах изображение Бранденбургских ворот.

Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За январь-ноябрь 1990 года все пограничные сооружения снесли. Фрагмент стены длиной 1,3 километра был оставлен как символ холодной войны.

Герта
2:4
Первый тайм: 1:2
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 119.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Анте ЧовичЮлиан Нагельсманн
Голы
Максимилиан Миттельштедт(Доди Лукебакио)32′
Тимо Вернер38′
Дави Зельке90+2′
Марсель Забитцер(Юссуф Поульсен)45+1′
Кевин Кампль(Тимо Вернер)86′
Тимо Вернер(Конрад Лаймер)90+1′
Составы команд
22Руне Ярстейн
1Петер Гулачи
4Карим Рекик
5Дайот Упамекано
13Лукас Клюнтер
16Лукас Клостерманн
17Максимилиан Миттельштедт
23′
7Марсель Забитцер
20Дедрик Боята
27Конрад Лаймер
6Владимир Дарида
90+4′
31Диего Демме
7Эдуард Левен
9Юссуф Поульсен
16Явайро Дилросюн
11Тимо Вернер
5Никлас Штарк
78′
22Норди Мукьеле
80′
27Дави Зельке
26Итан Ампаду
30Мариус Вольф
74′
10Эмиль Форсберг
73′
19Ведад Ибишевич
18Кристофер Нкунку
28Доди Лукебакио
87′
13Штефан Ильзанкер
17′54′
11Мэттью Леки
44Кевин Кампль
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
0Угловые5
12Фолы12
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЗерен Шторкс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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