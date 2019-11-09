Немецкий клуб «возвел» Берлинскую стену на поле и напомнил о ее падении
Футбольный клуб «Герта» перед матчем чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» устроил перфоманс в честь 30-летия со дня падения Берлинской стены. Видеозапись опубликована в
Футбольный клуб «Герта» перед матчем чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» устроил перфоманс в честь 30-летия со дня падения Берлинской стены. Видеозапись опубликована в
В середине поля на Олимпийском стадионе в Берлине появилась пластиковая стена. При этом футболисты, выходя на газон, оказались по разные стороны от сооружения. В итоге стена была обрушена. Перфоманс также поддержали фанаты «Герты», растянувшие на трибунах изображение Бранденбургских ворот.
Берлинская стена была возведена 13 августа 1961 года и простояла почти 30 лет, разделяя Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 километров, из них более 40 километров находились в черте города. За
|Анте Чович
|Юлиан Нагельсманн
|Максимилиан Миттельштедт(Доди Лукебакио)
|32′
|Тимо Вернер
|38′
|Дави Зельке
|90+2′
|Марсель Забитцер(Юссуф Поульсен)
|45+1′
|Кевин Кампль(Тимо Вернер)
|86′
|Тимо Вернер(Конрад Лаймер)
|90+1′
|22
|Руне Ярстейн
|1
|Петер Гулачи
|4
|Карим Рекик
|5
|Дайот Упамекано
|13
|Лукас Клюнтер
|16
|Лукас Клостерманн
|17
|Максимилиан Миттельштедт
23′
|7
|Марсель Забитцер
|20
|Дедрик Боята
|27
|Конрад Лаймер
|6
|Владимир Дарида
90+4′
|31
|Диего Демме
|7
|Эдуард Левен
|9
|Юссуф Поульсен
|16
|Явайро Дилросюн
|11
|Тимо Вернер
|5
|Никлас Штарк
78′
|22
|Норди Мукьеле
80′
|27
|Дави Зельке
|26
|Итан Ампаду
|30
|Мариус Вольф
74′
|10
|Эмиль Форсберг
73′
|19
|Ведад Ибишевич
|18
|Кристофер Нкунку
|28
|Доди Лукебакио
87′
|13
|Штефан Ильзанкер
17′54′
|11
|Мэттью Леки
|44
|Кевин Кампль
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Зерен Шторкс(Германия)