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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» одержал выездную победу и поднялся на 13-е место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Ирисок» на четвертой минуте вывел вперед Том Дэвис. На 50-й минуте Дэнни Ингс восстановил равенство, но через 25 минут Ришарлисон вернул преимущество ливерпульскому клубу.

«Эвертон» после 12-ти туров имеет в активе 14 очков и располагается на 13-м месте. «Саутгемптон» набрал восемь очков и находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 23 ноября на своем поле примет «Норвич». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Арсеналом».

Саутгемптон
1:2
Первый тайм: 0:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 129.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльМарку Силва
Голы
Дэнни Ингс50′
Том Дэйвис(Мэйсон Холгейт)4′
Ришарлисон(Джибриль Сидибе)75′
Составы команд
1Алекс Маккарти
1Джордан Пикфорд
4Янник Вестергор
2Мэйсон Холгейт
5Джек Стивенс
12Люка Динь
35Ян Беднарек
13Йерри Мина
14Ориоль Ромеу
19Джибриль Сидибе
65′
16Джеймс Уорд-Проуз
10Гильфи Сигурдссон
9Дэнни Ингс
18Морган Шнейдерлен
12Мусса Дженепо
26Том Дэйвис
2Седрик Суариш
45′
7Ришарлисон
89′
19Софьян Буфаль
88′
5Майкл Кин
17Стюарт Армстронг
90′
11Тео Уолкотт
74′
20Майкл Обафеми
9Доминик Калверт-Льюин
22Натан Редмонд
81′
14Тосун Дженк
74′
10Чи Адамс
17Алекс Ивоби
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
4Удары (всего)24
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые9
12Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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