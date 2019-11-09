«Эвертон» одержал выездную победу и поднялся на 13-е место в АПЛ
«Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 12-го тура Английской
«Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 12-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Ирисок» на четвертой минуте вывел вперед Том Дэвис. На 50-й минуте Дэнни Ингс восстановил равенство, но через 25 минут Ришарлисон вернул преимущество ливерпульскому клубу.
«Эвертон» после 12-ти туров имеет в активе 14 очков и располагается на 13-м месте. «Саутгемптон» набрал восемь очков и находится на предпоследней, 19-й строчке.
В следующем туре «Эвертон» 23 ноября на своем поле примет «Норвич». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Арсеналом».
|Ральф Хазенхюттль
|Марку Силва
|Дэнни Ингс
|50′
|Том Дэйвис(Мэйсон Холгейт)
|4′
|Ришарлисон(Джибриль Сидибе)
|75′
|1
|Алекс Маккарти
|1
|Джордан Пикфорд
|4
|Янник Вестергор
|2
|Мэйсон Холгейт
|5
|Джек Стивенс
|12
|Люка Динь
|35
|Ян Беднарек
|13
|Йерри Мина
|14
|Ориоль Ромеу
|19
|Джибриль Сидибе
65′
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|10
|Гильфи Сигурдссон
|9
|Дэнни Ингс
|18
|Морган Шнейдерлен
|12
|Мусса Дженепо
|26
|Том Дэйвис
|2
|Седрик Суариш
45′
|7
|Ришарлисон
89′
|19
|Софьян Буфаль
88′
|5
|Майкл Кин
|17
|Стюарт Армстронг
90′
|11
|Тео Уолкотт
74′
|20
|Майкл Обафеми
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|22
|Натан Редмонд
81′
|14
|Тосун Дженк
74′
|10
|Чи Адамс
|17
|Алекс Ивоби
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|24
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)