«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин. На 78-й минуте равенство восстановил Джордж Балдок. Больше зрители забитых мячей не увидели.

«Тоттенхэм» не смог победить в пятом матче АПЛ подряд, набрал 14 очков и занимает 12-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 17 очков, команда располагается на пятой позиции.