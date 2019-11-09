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20:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин. На 78-й минуте равенство восстановил Джордж Балдок. Больше зрители забитых мячей не увидели.

«Тоттенхэм» не смог победить в пятом матче АПЛ подряд, набрал 14 очков и занимает 12-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 17 очков, команда располагается на пятой позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре на выезде встретится в лондонском дерби с «Вест Хэмом». «Шеффилд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

Тоттенхэм Хотспур
1:1
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 129.11.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноКрис Уайлдер
Голы
Сон Хын Мин58′
Джордж Болдок(Дэвид Макголдрик)78′
Составы команд
22Пауло Гассанига
1Дин Хендерсон
6Давинсон Санчес
2Джордж Болдок
33Бен Дэйвис
3Энда Стивенс
15Эрик Дайер
2′
5Джек О`Коннелл
17Мусса Сиссоко
6Крис Бэшем
90+1′
18Джовани Ло Сельсо
12Джон Иган
7Сон Хын Мин
4Джон Флек
10Харри Кейн
7Джон Ландстрем
24Серж Орье
86′
16Оливер Норвуд
18′
27Лукас Моура
17Дэвид Макголдрик
90′
20Деле Алли
72′
8Люк Фримен
21Хуан Фойт
80′
22Лис Муссе
87′
28Танги Ндомбеле
45′
11Каллум Робинсон
8Харри Уинкс
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)14
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
6Фолы9
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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