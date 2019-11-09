«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ
«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин. На 78-й минуте равенство восстановил Джордж Балдок. Больше зрители забитых мячей не увидели.
«Тоттенхэм» не смог победить в пятом матче АПЛ подряд, набрал 14 очков и занимает 12-е место в чемпионате. В активе «Шеффилда» 17 очков, команда располагается на пятой позиции.
«Тоттенхэм» в следующем туре на выезде встретится в лондонском дерби с «Вест Хэмом». «Шеффилд» днем позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
|Маурисио Покеттино
|Крис Уайлдер
|Сон Хын Мин
|58′
|Джордж Болдок(Дэвид Макголдрик)
|78′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Дин Хендерсон
|6
|Давинсон Санчес
|2
|Джордж Болдок
|33
|Бен Дэйвис
|3
|Энда Стивенс
|15
|Эрик Дайер
2′
|5
|Джек О`Коннелл
|17
|Мусса Сиссоко
|6
|Крис Бэшем
90+1′
|18
|Джовани Ло Сельсо
|12
|Джон Иган
|7
|Сон Хын Мин
|4
|Джон Флек
|10
|Харри Кейн
|7
|Джон Ландстрем
|24
|Серж Орье
86′
|16
|Оливер Норвуд
18′
|27
|Лукас Моура
|17
|Дэвид Макголдрик
90′
|20
|Деле Алли
72′
|8
|Люк Фримен
|21
|Хуан Фойт
80′
|22
|Лис Муссе
87′
|28
|Танги Ндомбеле
45′
|11
|Каллум Робинсон
|8
|Харри Уинкс
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)