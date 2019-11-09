«ПСЖ» обыграл «Брест» в 13-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали выездную победу над «Брестом» в 13-м туре чемпионата Франции.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали выездную победу над «Брестом» в 13-м туре чемпионата Франции.
Субботняя игра в Бресте завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе «ПСЖ» забили Анхель ди Мария (39-я минута) и Мауро Икарди (85), у «Бреста» мяч на счету Самюэля Грансира (72).
Следующий матч в чемпионате «ПСЖ» проведет дома 22 ноября против «Лилля». «Брест» днем позже примет «Нант».
|Оливье Далль'Ольо
|Томас Тухель
|Самюэль Грансир
|72′
|Анхель Ди Мария
|39′
|Мауро Икарди
|85′
|1
|Готье Ларсоннье
|16
|Серхио Рико
|17
|Денис Байн
|2
|Тиагу Силва
|18
|Ромен Перро
|20
|Левен Кюрзава
|21
|Жан-Шарль Кастеллетто
|22
|Абду Диалло
90+1′
|6
|Ибраима Диалло
|31
|Колен Дагба
|7
|Харис Белькебла
|23
|Юлиан Дракслер
74′
|8
|Йоанн Курт
90+5′
|27
|Идрисса Гей
|22
|Жюльен Фоссюрье
|11
|Анхель Ди Мария
|10
|Гаэтан Шарбоннье
|6
|Марко Верратти
80′
|23
|Матиас Отре
65′
|5
|Маркиньюс
|25
|Самюэль Грансир
|19
|Пабло Сарабия
80′
|14
|Ирвин Кардона
78′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|15
|Александр Менди
|9
|Эдинсон Кавани
80′
|18
|Мауро Икарди
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Микаэль Лесаж(Франция)