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22:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» обыграл «Брест» в 13-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» одержали выездную победу над «Брестом» в 13-м туре чемпионата Франции.

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Субботняя игра в Бресте завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе «ПСЖ» забили Анхель ди Мария (39-я минута) и Мауро Икарди (85), у «Бреста» мяч на счету Самюэля Грансира (72).

Следующий матч в чемпионате «ПСЖ» проведет дома 22 ноября против «Лилля». «Брест» днем позже примет «Нант».

Брест
1:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 139.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Stade Francis Le Ble
Главные тренеры
Оливье Далль'ОльоТомас Тухель
Голы
Самюэль Грансир72′
Анхель Ди Мария39′
Мауро Икарди85′
Составы команд
1Готье Ларсоннье
16Серхио Рико
17Денис Байн
2Тиагу Силва
18Ромен Перро
20Левен Кюрзава
21Жан-Шарль Кастеллетто
22Абду Диалло
90+1′
6Ибраима Диалло
31Колен Дагба
7Харис Белькебла
23Юлиан Дракслер
74′
8Йоанн Курт
90+5′
27Идрисса Гей
22Жюльен Фоссюрье
11Анхель Ди Мария
10Гаэтан Шарбоннье
6Марко Верратти
80′
23Матиас Отре
65′
5Маркиньюс
25Самюэль Грансир
19Пабло Сарабия
80′
14Ирвин Кардона
78′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
15Александр Менди
9Эдинсон Кавани
80′
18Мауро Икарди
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)18
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Лесаж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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