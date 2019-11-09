«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»

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Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Вероны» Валерио Верре, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек «Интера» Матиас Весино Фалеро сравнял счёт после передачи полузащитника Валентина Лацаро. На 83-й минуте хавбек Николо Барелла вывел хозяев вперёд с паса защитника Стефана де Врея.