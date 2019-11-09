«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»
В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Верону».
В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Верону».
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Вероны» Валерио Верре, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек «Интера» Матиас Весино Фалеро сравнял счёт после передачи полузащитника Валентина Лацаро. На 83-й минуте хавбек Николо Барелла вывел хозяев вперёд с паса защитника Стефана де Врея.
Эта победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Антонио Конте 31 очко. «Ювентус» (29) вернёт первое место, если завтра, 10 ноября, в Турине обыграет «Милан».
|Антонио Конте
|Иван Юрич
|Матиас Весино(Валентино Лазаро)
|65′
|Валерио Верре
|19′
|Николо Барелла(Стефан де Фрай)
|83′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Марко Сильвестри
|6
|Стефан де Фрай
|5
|Давиде Фараони
|37
|Милан Шкриньяр
|13
|Амир Ррахмани
|95
|Алессандро Бастони
|21
|Корай Гюнтер
|8
|Матиас Весино
|33
|Алан Эмпереур
|23
|Николо Барелла
84′
|32
|Маттео Пессина
|77
|Марсело Брозович
32′
|34
|Софьян Амрабат
|9
|Ромелу Лукаку
|88
|Дарко Лазович
|34
|Кристиано Бираги
63′
|14
|Валерио Верре
63′
|87
|Антонио Кандрева
|8
|Лайам Хендерсон
|19
|Валентино Лазаро
85′
|20
|Маттиа Дзакканьи
35′50′
|33
|Данило Д`Амброзио
|66
|Дженнаро Тутино
|10
|Лаутаро Мартинес
42′81′
|29
|Эдди Сальседо
84′
|30
|Себостьяно Эспозито
|9
|Мариуш Стемпиньски
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|38
|Удары (всего)
|9
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)