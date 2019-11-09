Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Наполи
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Метц
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Ним
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Анже
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
40
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Реал
04
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Верона
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Брест
ПСЖ
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Крылья Советов
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Унион Б
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фортуна Д
33
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Аугсбург
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Факел
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Торино
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Тамбов
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Кристал Пэлас
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Томь
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Вальядолид
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Химки
10
Футбол. Премьер-лига
10.11
Оренбург
Уфа
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»

В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Верону».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Вероны» Валерио Верре, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек «Интера» Матиас Весино Фалеро сравнял счёт после передачи полузащитника Валентина Лацаро. На 83-й минуте хавбек Николо Барелла вывел хозяев вперёд с паса защитника Стефана де Врея.

Эта победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Антонио Конте 31 очко. «Ювентус» (29) вернёт первое место, если завтра, 10 ноября, в Турине обыграет «Милан».

Интер
2:1
Первый тайм: 0:1
Верона
Футбол, Италия, Тур 129.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеИван Юрич
Голы
Матиас Весино(Валентино Лазаро)65′
Валерио Верре19′
Николо Барелла(Стефан де Фрай)83′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Марко Сильвестри
6Стефан де Фрай
5Давиде Фараони
37Милан Шкриньяр
13Амир Ррахмани
95Алессандро Бастони
21Корай Гюнтер
8Матиас Весино
33Алан Эмпереур
23Николо Барелла
84′
32Маттео Пессина
77Марсело Брозович
32′
34Софьян Амрабат
9Ромелу Лукаку
88Дарко Лазович
34Кристиано Бираги
63′
14Валерио Верре
63′
87Антонио Кандрева
8Лайам Хендерсон
19Валентино Лазаро
85′
20Маттиа Дзакканьи
35′50′
33Данило Д`Амброзио
66Дженнаро Тутино
10Лаутаро Мартинес
42′81′
29Эдди Сальседо
84′
30Себостьяно Эспозито
9Мариуш Стемпиньски
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
38Удары (всего)9
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
14Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Верона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Ученицу Тутберидзе загнобили в соцсетях за критику Загитовой!
Сборная России по хоккею вымучила первую победу с новым тренером
Щербакова — лучшая на Гран-при. Туктамышева сгорела на мелочах
«Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов
«Челси» вышел на второе место в АПЛ
«Барселона» играет с «Сельтой» (трансляция)
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь