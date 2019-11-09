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22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»

«Лестер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Лис» на 68-й минуте вывел вперед Джейми Варди, который забил 11-й мяч в сезоне и стал единоличным лидером бомбардирской гонки. Через семь минут форвард сделал передачу на Джеймса Мэддисона, удвоившего преимущество «Лестера».

«Лисы» одержали четвертую победу подряд, набрали 26 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. В активе «Арсенала» 17 очков, «канониры» располагаются на шестой позиции.

В следующем туре «Лестер» 23 ноября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».

Лестер
2:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 129.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсУнаи Эмери
Голы
Джейми Варди(Юри Тилеманс)68′
Джеймс Мэддисон(Джейми Варди)75′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Бернд Лено
3Бен Чилвелл
2Эктор Бельерин
88′
4Чаглар Сеюнджю
21Калум Чемберс
6Джонатан Эванс
55′
23Давид Луиз
21Рикарду Перейра
31Сеад Колашинац
8Юри Тилеманс
10Месут Езил
10Джеймс Мэддисон
29Маттео Гендузи
25Уилфред Ндиди
9Александр Ляказетт
9Джейми Варди
14Пьер-Эмерик Обамеянг
15Харви Барнс
74′
16Роб Холдинг
77′
26Деннис Прат
19Николя Пепе
17Айосе Перес
60′
11Лукас Торрейра
80′
7Демарэй Грэй
28Джозеф Уиллок
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)8
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
10Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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