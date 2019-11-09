Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Лис» на 68-й минуте вывел вперед Джейми Варди, который забил 11-й мяч в сезоне и стал единоличным лидером бомбардирской гонки. Через семь минут форвард сделал передачу на Джеймса Мэддисона, удвоившего преимущество «Лестера».

«Лисы» одержали четвертую победу подряд, набрали 26 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. В активе «Арсенала» 17 очков, «канониры» располагаются на шестой позиции.