Гол лучшего бомбардира АПЛ помог «Лестеру» обыграть «Арсенал»
«Лестер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура Английской
«Лестер» на своем поле обыграл лондонский «Арсенал» в матче 12-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Лис» на 68-й минуте вывел вперед Джейми Варди, который забил 11-й мяч в сезоне и стал единоличным лидером бомбардирской гонки. Через семь минут форвард сделал передачу на Джеймса Мэддисона, удвоившего преимущество «Лестера».
«Лисы» одержали четвертую победу подряд, набрали 26 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. В активе «Арсенала» 17 очков, «канониры» располагаются на шестой позиции.
В следующем туре «Лестер» 23 ноября на выезде сыграет с «Брайтоном». «Арсенал» в тот же день на своем поле примет «Саутгемптон».
|Брендан Роджерс
|Унаи Эмери
|Джейми Варди(Юри Тилеманс)
|68′
|Джеймс Мэддисон(Джейми Варди)
|75′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Бернд Лено
|3
|Бен Чилвелл
|2
|Эктор Бельерин
88′
|4
|Чаглар Сеюнджю
|21
|Калум Чемберс
|6
|Джонатан Эванс
55′
|23
|Давид Луиз
|21
|Рикарду Перейра
|31
|Сеад Колашинац
|8
|Юри Тилеманс
|10
|Месут Езил
|10
|Джеймс Мэддисон
|29
|Маттео Гендузи
|25
|Уилфред Ндиди
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Джейми Варди
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|15
|Харви Барнс
74′
|16
|Роб Холдинг
77′
|26
|Деннис Прат
|19
|Николя Пепе
|17
|Айосе Перес
60′
|11
|Лукас Торрейра
80′
|7
|Демарэй Грэй
|28
|Джозеф Уиллок
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)