«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде разгромили «Эйбар» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде разгромили «Эйбар» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Игра в Эйбаре завершилась победой «Реала» со счетом 4:0. Дубль сделал Карим Бензема (17-я и 29-я минуты), второй гол форвард забил с пенальти. Еще по мячу забили Серхио Рамос (20, с пенальти) и Федерико Вальверде (61).
В следующем туре «Реал» 23 ноября примет «Реал Сосьедад». «Эйбар» днем позже сыграет на своем поле против «Алавеса».
|Хосе Луис Мендилибар
|Зинедин Зидан
|Карим Бензема
|17′
|Серхио Рамос
|20′
|Карим Бензема
|29′
|Федерико Вальверде(Лука Модрич)
|61′
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Тибо Куртуа
|16
|Пабло Де Бласис
|2
|Даниэль Карвахаль
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|23
|Ферлан Менди
|3
|Педро Бигас
|4
|Серхио Рамос
|23
|Анайц Арбилья
|5
|Рафаэль Варан
|22
|Такаси Инуи
|10
|Лука Модрич
|5
|Гонсало Эскаланте
|9
|Карим Бензема
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|14
|Каземиру
|14
|Фабиан Орельяна
65′
|15
|Федерико Вальверде
72′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|22
|Франсиско Роман Иско
|8
|Папакули Диоп
81′
|17
|Лукас Васкес
81′
|10
|Эдуардо Экспосито
|21
|Браим Диас
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
81′
|7
|Эден Азар
72′
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|25
|Винисиус Жуниор
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)