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23:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде разгромили «Эйбар» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

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Игра в Эйбаре завершилась победой «Реала» со счетом 4:0. Дубль сделал Карим Бензема (17-я и 29-я минуты), второй гол форвард забил с пенальти. Еще по мячу забили Серхио Рамос (20, с пенальти) и Федерико Вальверде (61).

В следующем туре «Реал» 23 ноября примет «Реал Сосьедад». «Эйбар» днем позже сыграет на своем поле против «Алавеса».

Эйбар
0:4
Первый тайм: 0:3
Реал
Футбол, Испания, Тур 139.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарЗинедин Зидан
Голы
Карим Бензема17′
Серхио Рамос20′
Карим Бензема29′
Федерико Вальверде(Лука Модрич)61′
Составы команд
1Марко Дмитрович
13Тибо Куртуа
16Пабло Де Бласис
2Даниэль Карвахаль
15Вальдес Диас Хосе Анхель
23Ферлан Менди
3Педро Бигас
4Серхио Рамос
23Анайц Арбилья
5Рафаэль Варан
22Такаси Инуи
10Лука Модрич
5Гонсало Эскаланте
9Карим Бензема
9Аметльер Серхио Энрич
14Каземиру
14Фабиан Орельяна
65′
15Федерико Вальверде
72′
21Санчес Хиль Педро Леон
22Франсиско Роман Иско
8Папакули Диоп
81′
17Лукас Васкес
81′
10Эдуардо Экспосито
21Браим Диас
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
81′
7Эден Азар
72′
19Диас де Оливейра Шарлес
25Винисиус Жуниор
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
9Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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