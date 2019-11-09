«Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании

Игра в Эйбаре завершилась победой «Реала» со счетом 4:0. Дубль сделал Карим Бензема (17-я и 29-я минуты), второй гол форвард забил с пенальти. Еще по мячу забили Серхио Рамос (20, с пенальти) и Федерико Вальверде (61).