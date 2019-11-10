Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции по футболу

Мяч на 42-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Головин. Бывший футболист ЦСКА провел на поле весь матч, а на 50-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету Головина три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.