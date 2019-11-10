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00:39 (мск), источник: ТАСС

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 9 ноября. «Монако» одержал победу над «Дижоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Мяч на 42-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Головин. Бывший футболист ЦСКА провел на поле весь матч, а на 50-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету Головина три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.

В турнирной таблице «Монако» занимает восьмое место, набрав 18 очков, «Дижон» с 12 очками идет 19-м.

В следующем туре «Монако» 24 ноября в гостях сыграет с «Бордо», «Дижон» 23 ноября примет «Ренн».

Результаты других матчей игрового дня:

«Брест» — ПСЖ — 1:2;.

«Лилль» — «Мец» — 0:0;.

«Реймс» — «Анже» — 0:0;.

«Страсбур» — «Ним» — 4:1.

Монако
1:0
Первый тайм: 1:0
Дижон
Футбол, Франция, Тур 139.11.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимСтефан Жобар
Голы
Александр Головин42′
Составы команд
40Бенжамен Леком
16Альфред Гомис
3Гильермо Марипан
24Весли Лотоа
25Камиль Глик
25Брюно Экуэле Манга
32Бенуа Бадиашиле
20Ромен Амальфитано
8Адриэн Силва
21Мунир Шуйар
11Желсон Мартинш
12Энцо Луаодис
31Жил Диаш
22Дидье Ндонг
39Беньямин Хенрикс
30′
11Жулиу Тавареш
17Александр Головин
50′90′
19Хондер Кадис
2Фоде Балло-Туре
27Хамза Мендиль
90′
9Виссам Бен Йеддер
90′
8Брайан Сумаре
26Габриэл Бошилья
15Флоран Бальмон
56′
20Ислам Слимани
77′
9Стефи Мавидиди
22Жан-Кевин Огюстен
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)15
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые9
11Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭрик Ваттеллье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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