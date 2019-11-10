Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 9 ноября. «Монако» одержал победу над «Дижоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 9 ноября. «Монако» одержал победу над «Дижоном» со счетом 1:0 в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Мяч на 42-й минуте забил полузащитник сборной России Александр Головин. Бывший футболист ЦСКА провел на поле весь матч, а на 50-й минуте получил желтую карточку. В текущем сезоне на счету Головина три гола и две результативные передачи в 11 матчах чемпионата Франции.
В турнирной таблице «Монако» занимает восьмое место, набрав 18 очков, «Дижон» с 12 очками идет 19-м.
В следующем туре «Монако» 24 ноября в гостях сыграет с «Бордо», «Дижон» 23 ноября примет «Ренн».
Результаты других матчей игрового дня:
«Брест» — ПСЖ — 1:2;.
«Лилль» — «Мец» — 0:0;.
«Реймс» — «Анже» — 0:0;.
«Страсбур» — «Ним» — 4:1.
|Леонарду Жардим
|Стефан Жобар
|Александр Головин
|42′
|40
|Бенжамен Леком
|16
|Альфред Гомис
|3
|Гильермо Марипан
|24
|Весли Лотоа
|25
|Камиль Глик
|25
|Брюно Экуэле Манга
|32
|Бенуа Бадиашиле
|20
|Ромен Амальфитано
|8
|Адриэн Силва
|21
|Мунир Шуйар
|11
|Желсон Мартинш
|12
|Энцо Луаодис
|31
|Жил Диаш
|22
|Дидье Ндонг
|39
|Беньямин Хенрикс
30′
|11
|Жулиу Тавареш
|17
|Александр Головин
50′90′
|19
|Хондер Кадис
|2
|Фоде Балло-Туре
|27
|Хамза Мендиль
90′
|9
|Виссам Бен Йеддер
90′
|8
|Брайан Сумаре
|26
|Габриэл Бошилья
|15
|Флоран Бальмон
56′
|20
|Ислам Слимани
77′
|9
|Стефи Мавидиди
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эрик Ваттеллье(Франция)