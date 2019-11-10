Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании

Счёт к 73-й минуте 3:1 в пользу сине-гранатовых.



Как сообщает Goal в «Твиттере», для 32-летнего аргентинца этот хет-трик стал уже 34-м за всё время выступления в чемпионате Испании. Таким образом, по этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский «Ювентус».



Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.