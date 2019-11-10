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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», которые проходит в эти минуты на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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Источник: AP 2019

Счёт к 73-й минуте 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Как сообщает Goal в «Твиттере», для 32-летнего аргентинца этот хет-трик стал уже 34-м за всё время выступления в чемпионате Испании. Таким образом, по этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающим за туринский «Ювентус».

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.

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