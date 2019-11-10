Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», которые проходит в эти минуты на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился тремя голами в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», которые проходит в эти минуты на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Счёт к 73-й минуте 3:1 в пользу
Как сообщает Goal в «Твиттере», для 32-летнего аргентинца этот
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Месси выступает за «Барселону» с 2003 года.