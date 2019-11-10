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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче чемпионата Испании

В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго.

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. В конце первого тайма защитник «Сельты» Лукас Оласа сравнял счёт, забив со штрафного. В компенсированное время со штрафного забил уже Месси, вывивший сине-гранатовых вперёд во второй раз. На 48-й минуте Месси отправил ещё один мяч в ворота соперника со штрафного удара. В концовке матча отличился полузащитник хозяев Серхио Бускетс.

«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.

Барселона
4:1
Первый тайм: 2:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 139.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеОскар Гарсия
Голы
Лионель Месси23′
Лукас Оласа42′
Лионель Месси45+1′
Лионель Месси48′
Серхио Бускетс85′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Рубен Бланко
24Хуниор Фирпо
2Уго Мальо
3Жерар Пике
15Лукас Оласа
23Самюэль Юмтити
25′
4Нестор Араухо
8Артур
18Джозеф Айду
20Сержи Роберто
52′
17Давид Хункa
10Лионель Месси
40′
8Фран Бельтран
45′
21Френки де Йонг
10Яго Аспас
2Нелсон Семеду
23′
11Пионе Систо
64′
5Серхио Бускетс
88′
23Брайс Мендес
17Антуан Гризманн
73′
14Станислав Лоботка
76′
9Луис Суарес
6Денис Суарес
31Ансу Фати
45′
24Папе Шейх
81′
11Усман Дембеле
19Габриэль Фернандес
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
18Фолы14
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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