Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче чемпионата Испании
В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго.
В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго.
Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. В конце первого тайма защитник «Сельты» Лукас Оласа сравнял счёт, забив со штрафного. В компенсированное время со штрафного забил уже Месси, вывивший
«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.
|Эрнесто Вальверде
|Оскар Гарсия
|Лионель Месси
|23′
|Лукас Оласа
|42′
|Лионель Месси
|45+1′
|Лионель Месси
|48′
|Серхио Бускетс
|85′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Рубен Бланко
|24
|Хуниор Фирпо
|2
|Уго Мальо
|3
|Жерар Пике
|15
|Лукас Оласа
|23
|Самюэль Юмтити
25′
|4
|Нестор Араухо
|8
|Артур
|18
|Джозеф Айду
|20
|Сержи Роберто
52′
|17
|Давид Хункa
|10
|Лионель Месси
40′
|8
|Фран Бельтран
45′
|21
|Френки де Йонг
|10
|Яго Аспас
|2
|Нелсон Семеду
23′
|11
|Пионе Систо
64′
|5
|Серхио Бускетс
88′
|23
|Брайс Мендес
|17
|Антуан Гризманн
73′
|14
|Станислав Лоботка
76′
|9
|Луис Суарес
|6
|Денис Суарес
|31
|Ансу Фати
45′
|24
|Папе Шейх
81′
|11
|Усман Дембеле
|19
|Габриэль Фернандес
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)