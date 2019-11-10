Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче чемпионата Испании

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. В конце первого тайма защитник «Сельты» Лукас Оласа сравнял счёт, забив со штрафного. В компенсированное время со штрафного забил уже Месси, вывивший сине-гранатовых вперёд во второй раз. На 48-й минуте Месси отправил ещё один мяч в ворота соперника со штрафного удара. В концовке матча отличился полузащитник хозяев Серхио Бускетс.