Месси сделал хет-трик и победу «Барсы». Опять красиво забивал со штрафных
Аргентинец сравнялся по количеству
Аргентинец сравнялся по количеству
«Реал» захватил единоличное лидерство в Примере всего на пару часов. «Барселона» не отстаёт, несмотря на все разговоры о кризисе в игре команды Эрнесто Вальверде. Победу над «Сельтой» на «Камп Ноу» принёс тот, кто и должен «делать разницу» в самые трудные минуты — Лионель Месси.
Долго восстанавливавшийся после травмы аргентинский форвард
Шесть дней назад «Сельта» отправила в отставку главного тренера Франа Эскрибу. Его место занял Оскар Гарсия — воспитанник «Барселоны» и
Месси вывел вперёд хозяев в середине первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. Форвард катнул мяч в левый от себя угол, а вратарь не угадал — прыгнул в другую сторону. Впрочем, на 42-й минуте «Сельта» отыгралась: очень красивый гол ударом со штрафного забил Лукас Оласа. К слову, полтора года назад этот левый защитник мог перейти в «Зенит», но в результате оказался в «Сельте», где доказывает, что может исполнять «стандарты» не хуже Месси. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». Лео тоже сотворил блестящий гол со штрафного, отправив мяч в сетку ударом с 22−23 метров. Вообще это всего лишь второй случай в карьере Месси, когда он в одной игре поражает ворота с «точки» и со штрафного.
Через две минуты после начала второго тайма Месси оформил
|Эрнесто Вальверде
|Оскар Гарсия
|Лионель Месси
|23′
|Лукас Оласа
|42′
|Лионель Месси
|45+1′
|Лионель Месси
|48′
|Серхио Бускетс
|85′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Рубен Бланко
|24
|Хуниор Фирпо
|2
|Уго Мальо
|3
|Жерар Пике
|15
|Лукас Оласа
|23
|Самюэль Юмтити
25′
|4
|Нестор Араухо
|8
|Артур
|18
|Джозеф Айду
|20
|Сержи Роберто
52′
|17
|Давид Хункa
|10
|Лионель Месси
40′
|8
|Фран Бельтран
45′
|21
|Френки де Йонг
|10
|Яго Аспас
|2
|Нелсон Семеду
23′
|11
|Пионе Систо
64′
|5
|Серхио Бускетс
88′
|23
|Брайс Мендес
|17
|Антуан Гризманн
73′
|14
|Станислав Лоботка
76′
|9
|Луис Суарес
|6
|Денис Суарес
|31
|Ансу Фати
45′
|24
|Папе Шейх
81′
|11
|Усман Дембеле
|19
|Габриэль Фернандес
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)