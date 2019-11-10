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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси сделал хет-трик и победу «Барсы». Опять красиво забивал со штрафных

Аргентинец сравнялся по количеству хет-триков с Криштиану Роналду.

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Источник: AFP 2019

«Реал» захватил единоличное лидерство в Примере всего на пару часов. «Барселона» не отстаёт, несмотря на все разговоры о кризисе в игре команды Эрнесто Вальверде. Победу над «Сельтой» на «Камп Ноу» принёс тот, кто и должен «делать разницу» в самые трудные минуты — Лионель Месси.

Долго восстанавливавшийся после травмы аргентинский форвард наконец-то возвращает свою лучшую форму. В последних шести матчах за «Барселону» в Примере Месси набрал 12 баллов по системе «гол плюс пас», забив восемь мячей и выдав четыре голевые передачи. В нынешнем сезоне это первый хет-трик для Лео. Теперь он сравнялся с Криштиану Роналду: оба форварда 34 раза оформляли хет-трики в чемпионате Испании.

Шесть дней назад «Сельта» отправила в отставку главного тренера Франа Эскрибу. Его место занял Оскар Гарсия — воспитанник «Барселоны» и экс-игрок каталонского клуба. Видимо, руководство «Сельты» рассчитывало, что такая перестановка как-то встряхнёт команду перед матчем на «Камп Ноу». Но приход 46-летнего бывшего наставника «Олимпиакоса», «Сент-Этьена», «Ред Булл Зальцбурга» и «Уотфорда» не дал мгновенного эффекта. «Барселона» выиграла с большим перевесом по владению мячом (60% на 40%) и почти двукратным по ударам по воротам — 10:6 (в створ — 7:5).

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Месси вывел вперёд хозяев в середине первого тайма, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой. Форвард катнул мяч в левый от себя угол, а вратарь не угадал — прыгнул в другую сторону. Впрочем, на 42-й минуте «Сельта» отыгралась: очень красивый гол ударом со штрафного забил Лукас Оласа. К слову, полтора года назад этот левый защитник мог перейти в «Зенит», но в результате оказался в «Сельте», где доказывает, что может исполнять «стандарты» не хуже Месси. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу «Барселоны». Лео тоже сотворил блестящий гол со штрафного, отправив мяч в сетку ударом с 22−23 метров. Вообще это всего лишь второй случай в карьере Месси, когда он в одной игре поражает ворота с «точки» и со штрафного.

Через две минуты после начала второго тайма Месси оформил хет-трик. И опять ударом со штрафного! На сей раз «стандарт» был назначен чуть-чуть ближе к воротам соперника, однако эпизоды с двумя голами очень похожи. Забавно, но факт: Месси в одной игре с «Сельтой» забил со штрафных больше, чем Роналду за 1,5 года. В концовке Серхио Бускетс превратил победу «Барселоны» в разгром. Он отличился за каталонцев впервые с мая 2017-го. Полузащитник подобрал мяч и точно пробил, воспользовавшись тем, что ему никто не мешал. Все довольны, кроме разве что Антуана Гризманна: француз пятый матч подряд ушёл с поля без гола.

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Барселона
4:1
Первый тайм: 2:1
Сельта
Футбол, Испания, Тур 139.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеОскар Гарсия
Голы
Лионель Месси23′
Лукас Оласа42′
Лионель Месси45+1′
Лионель Месси48′
Серхио Бускетс85′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Рубен Бланко
24Хуниор Фирпо
2Уго Мальо
3Жерар Пике
15Лукас Оласа
23Самюэль Юмтити
25′
4Нестор Араухо
8Артур
18Джозеф Айду
20Сержи Роберто
52′
17Давид Хункa
10Лионель Месси
40′
8Фран Бельтран
45′
21Френки де Йонг
10Яго Аспас
2Нелсон Семеду
23′
11Пионе Систо
64′
5Серхио Бускетс
88′
23Брайс Мендес
17Антуан Гризманн
73′
14Станислав Лоботка
76′
9Луис Суарес
6Денис Суарес
31Ансу Фати
45′
24Папе Шейх
81′
11Усман Дембеле
19Габриэль Фернандес
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
18Фолы14
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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