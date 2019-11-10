Футболист сборной Казахстана забил первый гол за голландский клуб

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель забил первый гол за голландский «Хераклес», сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний хавбек отличился в домашнем матче 13-го тура чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло». Меркель отличился на 23-й минуте встречи и открыл счет в матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/heLMzN-B6og" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для казахстанца этот гол стал первым в футболке «Хераклеса», за который он выступает с лета 2018 года.