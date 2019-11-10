Футболист сборной Казахстана забил первый гол за голландский клуб
И поучаствовал в разгроме соперника.
И поучаствовал в разгроме соперника.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель забил первый гол за голландский «Хераклес», сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний хавбек отличился в домашнем матче 13-го тура чемпионата Голландии против «ВВВ-Венло». Меркель отличился на 23-й минуте встречи и открыл счет в матче.
Для казахстанца этот гол стал первым в футболке «Хераклеса», за который он выступает с лета 2018 года.
Сам матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Хераклеса». После 13 сыгранных матчей команда Меркеля с 21 очком поднялась на шестое место в турнирной таблице. «ВВВ-Венло» с девятью очками остался на предпоследнем, 17-м месте.