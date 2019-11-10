Жена Де Хеа пожертвовала своей карьерой и переехала в Англию

На вратаря огромное влияние оказывает его жена — Эдурне Гарсия. Она никогда не была в восторге от жизни в Манчестере. Девушка проводила большую часть своего времени на Лазурном берегу, и была бы точно не против перебраться в Париж или Мадрид, ведь именно «Реал» и ПСЖ, по слухам, хотели приобрести вратаря.

Эдурне Гарсия — известная певица, актриса, модель и телеведущая. Пара познакомилась в 2010 году на одном из благотворительных вечеров. Девушка даже представляла Испанию на Евровидении, но заняла лишь 20 место. Эдурне старше Давида на пять лет, но это никак не мешает им быть вместе. Девушка долгое время жила в Испании, пока Де Хеа играл в Англии. По её мнению, так она лучше развивалась в качестве певицы. Но в 2019 году Эдурне всё же переехала к мужу в Англию. Видимо, пришлось переступить через себя, так как девушка очень негативно отзывалась о Манчестере, называя его ужасным городом. Несмотря на занятость, Эдурне старается поддерживать супруга на домашних матчах команды.