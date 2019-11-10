Обладатель Кубка Казахстана по футболу упустил победу в последнем матче сезона

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 40-й минуте полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян вывел «Кайсар» вперед, но на 84-й «Окжетпес» от поражения спас гол форварда Таната Нусербева.

С 42 очками «Кайсар» в третий раз подряд завершил сезон на шестом месте КПЛ. а «Окжетпес» с 40 баллами финишировал на седьмой строчке.