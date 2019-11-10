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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана по футболу упустил победу в последнем матче сезона

Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в домашнем матче последнего, 33-го, тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. На 40-й минуте полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян вывел «Кайсар» вперед, но на 84-й «Окжетпес» от поражения спас гол форварда Таната Нусербева.

С 42 очками «Кайсар» в третий раз подряд завершил сезон на шестом месте КПЛ. а «Окжетпес» с 40 баллами финишировал на седьмой строчке.

Отметим, что в 2019 году «Кайсар» завоевал Кубок Казахстана и в 2020 году дебютирует в Лиге Европы.

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