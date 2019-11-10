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14:17 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ определились второй неудачник сезона и участник стыковых матчей

Казахстанскую премьер-лигу по итогам сезона-2019 покинули «Атырау» и «Актобе», передает корреспондент Vesti.kz.

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Официально вылет «Атырау» случился только в последнем, 33-м, туре, в котором «нефтяники» проиграли в гостях «Кайрату» — 1:2. В высшей лиге клуб с запада страны играл непрерывно с момента дебюта в 2001 году.

Еще в 30-м туре вылетел «Актобе», который начинал сезон с «-12» очков. В 1997 году красно-белые из-за финансовых проблем не доиграли сезон в высшей лиге, но вернулись в 2001-м и за 19 следующих чемпионатов завоевали 11 медалей, пять из которых — золотые.

В стыковые матчи за право сыграть в КПЛ-2020 отправился «Тараз», который встретится с бронзовым призером первой лиги — уральским «Акжайыком». Игры пройдут 15 и 18 ноября.

Напомним, что в КПЛ-2020 вместо «Атырау» и «Актобе» сыграют чемпион первой лиги «Кызыл-Жар СК» из Петропавловска и актауский «Каспий», который стал серебряным призером.

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