В КПЛ определились второй неудачник сезона и участник стыковых матчей

Официально вылет «Атырау» случился только в последнем, 33-м, туре, в котором «нефтяники» проиграли в гостях «Кайрату» — 1:2. В высшей лиге клуб с запада страны играл непрерывно с момента дебюта в 2001 году.

Еще в 30-м туре вылетел «Актобе», который начинал сезон с «-12» очков. В 1997 году красно-белые из-за финансовых проблем не доиграли сезон в высшей лиге, но вернулись в 2001-м и за 19 следующих чемпионатов завоевали 11 медалей, пять из которых — золотые.

В стыковые матчи за право сыграть в КПЛ-2020 отправился «Тараз», который встретится с бронзовым призером первой лиги — уральским «Акжайыком». Игры пройдут 15 и 18 ноября.