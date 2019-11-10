«Кайрат» стал серебряным призером КПЛ-2019

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола на 18-й минуте игры стал полузащитник «Кайрата» Георгий Жуков.

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На 70-й минуте хозяева удвоили преимущество. Отличился лучший бомбардир «Кайрата» Адеринсола Эсеола, для которого этот мяч стал 19 в текущем сезоне КПЛ.

Спустя семь минут гости один мяч отыграли. После розыгрыша углового защитник «Кайрата» Раде Дугалич срезал мяч в свои ворота.

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Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 68 очков и завершил сезон на втором месте. Чемпионом за тур до финиша стала «Астана», которая шестой год подряд оформила золотые медали.

«Кайрат» впервые за шесть лет остался без трофеев.

Таким образом, алматинский клуб в пятый год подряд становится серебряным призером КПЛ.