Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Фиорентина
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
14:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» стал серебряным призером КПЛ-2019

Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Атырау» в заключительном, 33-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча команд прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола на 18-й минуте игры стал полузащитник «Кайрата» Георгий Жуков.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 70-й минуте хозяева удвоили преимущество. Отличился лучший бомбардир «Кайрата» Адеринсола Эсеола, для которого этот мяч стал 19 в текущем сезоне КПЛ.

Спустя семь минут гости один мяч отыграли. После розыгрыша углового защитник «Кайрата» Раде Дугалич срезал мяч в свои ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Кайрат» набрал 68 очков и завершил сезон на втором месте. Чемпионом за тур до финиша стала «Астана», которая шестой год подряд оформила золотые медали.

«Кайрат» впервые за шесть лет остался без трофеев.

Таким образом, алматинский клуб в пятый год подряд становится серебряным призером КПЛ.

«Атырау» же с 26 очками остался на предпоследнем, 11-м месте и вылетел из КПЛ.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Форвард "Кайрата" по дополнительным показателям обошел Томасова и стал лучшим бомбардиром КПЛ
Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве
Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши — лучшие в мире
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
«Арсенал» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские хоккеисты играют с чехами (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь