«Тобол» победил «Актобе», но остался без медалей КПЛ-2019 и места в Лиге Европы
Костанайский «Тобол» победил «Актобе» в домашнем матче заключительного, 33-го, тура казахстанской
Костанайский «Тобол» победил «Актобе» в домашнем матче заключительного, 33-го, тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1.
На исходе получаса игры ивуарийский форвард Сенин Себай вывел «Тобол» вперед, но на 39-й минуте полузащитник Ардак Саулет сравнял счет. Исход же матча решился после перерыва — победу костанайцам принес гол форварда сборной Казахстана Бауыржана Турысбека на 52-й минуте.
Боровшийся большую часть сезона за чемпионство «Тобол» завершил сезон с 63 очками, заняв четвертое место и оставшись без еврокубков. На последнем, 12-м, месте с 15 баллами финишировал «Актобе», который вылетает из