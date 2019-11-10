«Тобол» победил «Актобе», но остался без медалей КПЛ-2019 и места в Лиге Европы

Игра проходила сегодня, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

На исходе получаса игры ивуарийский форвард Сенин Себай вывел «Тобол» вперед, но на 39-й минуте полузащитник Ардак Саулет сравнял счет. Исход же матча решился после перерыва — победу костанайцам принес гол форварда сборной Казахстана Бауыржана Турысбека на 52-й минуте.