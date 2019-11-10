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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Актобе», но остался без медалей КПЛ-2019 и места в Лиге Европы

Костанайский «Тобол» победил «Актобе» в домашнем матче заключительного, 33-го, тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 10 ноября, и завершилась со счетом 2:1.

На исходе получаса игры ивуарийский форвард Сенин Себай вывел «Тобол» вперед, но на 39-й минуте полузащитник Ардак Саулет сравнял счет. Исход же матча решился после перерыва — победу костанайцам принес гол форварда сборной Казахстана Бауыржана Турысбека на 52-й минуте.

Боровшийся большую часть сезона за чемпионство «Тобол» завершил сезон с 63 очками, заняв четвертое место и оставшись без еврокубков. На последнем, 12-м, месте с 15 баллами финишировал «Актобе», который вылетает из премьер-лиги.

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