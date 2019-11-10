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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» после завоевания шестого подряд чемпионства проиграла «Иртышу»

Футболисты «Астаны» потерпели поражение от павлодарского «Иртыша» в матче заключительного, 33-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшая на стадионе «Астана Арена», закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли гости. За две минуты до завершения первого тайма «Иртыш» убежал в контратаку, которую точным ударом завершил Жереми Манзорро.

На 68-й минуте павлодарцы удвоили преимущество. Карлос Фонсека убежал на рандеву с Александром Мокиным — голкипер «Астаны» справился с его ударом, но первым на добивании оказался полузащитник «Иртыша» Руслан Мингазов, который отправил мяч уже в пустые ворота.

Отметим, что этот матч не имел принципиального значения для обеих команд. Так, «Астана» еще за тур до финиша обеспечила себе шестое чемпионство подряд, а «Иртыш» (8) сохранил прописку в КПЛ.

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