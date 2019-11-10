«Астана» после завоевания шестого подряд чемпионства проиграла «Иртышу»

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Встреча, состоявшая на стадионе «Астана Арена», закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли гости. За две минуты до завершения первого тайма «Иртыш» убежал в контратаку, которую точным ударом завершил Жереми Манзорро.

На 68-й минуте павлодарцы удвоили преимущество. Карлос Фонсека убежал на рандеву с Александром Мокиным — голкипер «Астаны» справился с его ударом, но первым на добивании оказался полузащитник «Иртыша» Руслан Мингазов, который отправил мяч уже в пустые ворота.