«Астана» после завоевания шестого подряд чемпионства проиграла «Иртышу»
Футболисты «Астаны» потерпели поражение от павлодарского «Иртыша» в матче заключительного, 33-го тура казахстанской
Футболисты «Астаны» потерпели поражение от павлодарского «Иртыша» в матче заключительного, 33-го тура казахстанской
Встреча, состоявшая на стадионе «Астана Арена», закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли гости. За две минуты до завершения первого тайма «Иртыш» убежал в контратаку, которую точным ударом завершил Жереми Манзорро.
На 68-й минуте павлодарцы удвоили преимущество. Карлос Фонсека убежал на рандеву с Александром Мокиным — голкипер «Астаны» справился с его ударом, но первым на добивании оказался полузащитник «Иртыша» Руслан Мингазов, который отправил мяч уже в пустые ворота.
Отметим, что этот матч не имел принципиального значения для обеих команд. Так, «Астана» еще за тур до финиша обеспечила себе шестое чемпионство подряд, а «Иртыш» (8) сохранил прописку в КПЛ.