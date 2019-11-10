«Ордабасы» стал бронзовым призером КПЛ и получил последнюю путевку в еврокубки

Встреча состоялась в Шымкенте и завершилась со счетом 3:0. Авторами мячей у победителей стали Жоао Пауло (пятая минута), Абдуллаи Диакате (53-я), реализовавший пенальти, и Алексей Щеткин (79-я).

Таким образом, «Орадабасы» по итогам КПЛ-2019 набрал 65 очков и занял третье место. Благодаря этому шымкентская команда завоевала последнюю путевку в Лигу Европы на следующий год.