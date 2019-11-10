Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Фиорентина
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Вильярреал
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Все события
Фоторепортажи
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» стал бронзовым призером КПЛ и получил последнюю путевку в еврокубки

Шымкентский «Ордабасы» обыграл «Тараз» в заключительном, 33-м, туре и стал бронзовым призером КПЛ-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча состоялась в Шымкенте и завершилась со счетом 3:0. Авторами мячей у победителей стали Жоао Пауло (пятая минута), Абдуллаи Диакате (53-я), реализовавший пенальти, и Алексей Щеткин (79-я).

Таким образом, «Орадабасы» по итогам КПЛ-2019 набрал 65 очков и занял третье место. Благодаря этому шымкентская команда завоевала последнюю путевку в Лигу Европы на следующий год.

«Тараз» смог набрать по итогам чемпионата 29 баллов и занял десятое место. Теперь команду ждут стыковые матчи за право сыграть в КПЛ-2020 — они встретятся с бронзовым призером первой лиги — уральским «Акжайыком». Игры пройдут 15 и 18 ноября.

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Форвард "Кайрата" по дополнительным показателям обошел Томасова и стал лучшим бомбардиром КПЛ
Хабиб в печали, Забит в опасности: как UFC погостил в Москве
Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши — лучшие в мире
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
Месси сделал хет-трик. Опять красиво забивал со штрафных
Спасибо Тедеско за Бакаева. Он должен стать настоящей «десяткой»
«Арсенал» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские хоккеисты играют с чехами (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь