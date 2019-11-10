Форвард «Кайрата» по дополнительным показателям обошел Томасова и стал лучшим бомбардиром КПЛ

Украинец забил 19 голов, причем все — с игры. Столько же раз отличился и хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов, но один из своих мячей он провел с пенальти. Третье место в споре бомбардиров занял венгерский форвард «Кайрата» Мартон Эппель — 16 голов (один с пенальти).

Четвертым в гонке самых результативных игроков финишировал форвард сборной Казахстана и «Актобе» Абат Аймбетов — на его счету 16 голов, два из которых он провел с пенальти.