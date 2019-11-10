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14:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти останется в «Наполи» как минимум до матча с «Ливерпулем»

Руководство «Наполи» не собирается расставаться с главным тренером Карло Анчелотти, несмотря на ничью в матче 12-го тура серии А против «Дженоа» (0:0).

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Источник: Reuters

Как сообщают итальянские СМИ, 60-летнего специалиста не планируют увольнять как минимум до матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет 27 ноября.

По данным местных журналистов, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис улетел в Лос-Анджелес. Это означает, что вопрос о будущем тренера не будет рассмотрен в ближайшее время.

После матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1) игроки «Наполи» отказались вернуться на клубную базу, несмотря на указания Де Лаурентиса.

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