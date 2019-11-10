«Кальяри» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Кальяри» дома победил «Фиорентину» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Кальяри» дома победил «Фиорентину» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 5:2. Голы у победителей забили Марко Рог (17-я минута), Фабио Пизакане (26), Джованни Симеоне (34), Жуан Галвао (54) и Раджа Наингголан (65). В составе проигравших отличился Душан Влахович (75, 87).
«Кальяри» с 24 очками занимает третье место в серии А, «Фиорентина» с 16 очками идет восьмой.
|Роландо Маран
|Винченцо Монтелла
|Марко Рог
|17′
|Душан Влахович
|75′
|Фабио Пизакане
|26′
|Душан Влахович
|87′
|Джованни Симеоне
|34′
|Жоау Педру
|54′
|Раджа Наингголан
|65′
|90
|Робин Ольсен
|69
|Бартломей Дронговски
|12
|Фабрицио Каччаторе
|4
|Никола Миленкович
|15
|Рагнар Клаван
|20
|Херман Пеццела
|19
|Фабио Пизакане
|22
|Мартин Касерес
|33
|Лука Пеллегрини
|29
|Далберт
|6
|Марко Рог
|5
|Милан Бадель
|8
|Лука Чигарини
|78
|Эрик Пульгар
42′
|10
|Жоау Педру
|28
|Душан Влахович
|4
|Раджа Наингголан
78′
|21
|Поль Лирола
46′
|29
|Лукас Кастро
|11
|Риккардо Соттиль
77′
|18
|Наитан Нандес
69′83′
|8
|Гаэтано Кастровилли
21′67′
|26
|Даниэле Рагатцу
|24
|Марко Бенасси
|99
|Джованни Симеоне
74′
|25
|Федерико Кьеза
73′
|9
|Альберто Черри
|18
|Рашид Геззаль
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|9
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)