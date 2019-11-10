«Кальяри» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 5:2. Голы у победителей забили Марко Рог (17-я минута), Фабио Пизакане (26), Джованни Симеоне (34), Жуан Галвао (54) и Раджа Наингголан (65). В составе проигравших отличился Душан Влахович (75, 87).