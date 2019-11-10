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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кальяри» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. «Кальяри» дома победил «Фиорентину» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 5:2. Голы у победителей забили Марко Рог (17-я минута), Фабио Пизакане (26), Джованни Симеоне (34), Жуан Галвао (54) и Раджа Наингголан (65). В составе проигравших отличился Душан Влахович (75, 87).

«Кальяри» с 24 очками занимает третье место в серии А, «Фиорентина» с 16 очками идет восьмой.

Кальяри
5:2
Первый тайм: 3:0
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 1210.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Sardegna Arena
Главные тренеры
Роландо МаранВинченцо Монтелла
Голы
Марко Рог17′
Душан Влахович75′
Фабио Пизакане26′
Душан Влахович87′
Джованни Симеоне34′
Жоау Педру54′
Раджа Наингголан65′
Составы команд
90Робин Ольсен
69Бартломей Дронговски
12Фабрицио Каччаторе
4Никола Миленкович
15Рагнар Клаван
20Херман Пеццела
19Фабио Пизакане
22Мартин Касерес
33Лука Пеллегрини
29Далберт
6Марко Рог
5Милан Бадель
8Лука Чигарини
78Эрик Пульгар
42′
10Жоау Педру
28Душан Влахович
4Раджа Наингголан
78′
21Поль Лирола
46′
29Лукас Кастро
11Риккардо Соттиль
77′
18Наитан Нандес
69′83′
8Гаэтано Кастровилли
21′67′
26Даниэле Рагатцу
24Марко Бенасси
99Джованни Симеоне
74′
25Федерико Кьеза
73′
9Альберто Черри
18Рашид Геззаль
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
9Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
13Фолы15
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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